Intervenție în premieră în România. A început demolarea etajelor distruse ale blocului din Rahova

Primele imagini ale operațiunii au fost publicate pe un grup de Facebook destinat comunității de locuitori ai Sectorului 5.
Lucrările vizează în principal etajele superioare (6, 7 și 8), unde deflagrația a dislocat numeroși pereți de rezistență, făcând accesul echipelor umane imposibil.
„Constructorul urmează să vină în aceste zile cu o soluție tehnică adaptată special pentru această zonă. Intervenția este necesară pentru ca proprietarii să poată intra în siguranță în locuințe pentru a-și recupera bunurile de strictă necesitate. În paralel, pe parcursul acestei săptămâni vor fi montate macaraua și foarfeca necesare intervenției, precum și un zid cu plasă de protecție, cu o înălțime de 30 de metri, în dreptul liceului”, a informat Primăria Municipiului București, săptămâna trecută.
Explozia din 17 octombrie 2025, produsă într-un bloc de pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei, s-a soldat cu moartea a trei persoane, între care o femeie însărcinată, și rănirea altor 15 persoane.
În urma deflagrației, zeci de apartamente au fost afectate, iar locatarii au fost evacuați. Primăria Municipiului București a asigurat, într-o primă etapă, cazarea persoanelor evacuate în hoteluri, iar ulterior a preluat plata chiriilor pentru familiile care s-au mutat în apartamente închiriate.
La sfârșitul lunii octombrie 2025, trei persoane au fost reținute în dosarul penal deschis după explozie, în urma unor percheziții desfășurate la persoane fizice și juridice.