Ion Țiriac pregătește un complex de top la Otopeni pentru cel mai mare turneu de tenis din România

În paralel, ediția din acest an a turneului organizat la Centrul Național de Tenis, lângă Arena Națională, s-a încheiat cu succes, în ciuda vremii capricioase și a eforturilor logistice uriașe.

Cosmin Hodor, directorul turneului, a dezvăluit detalii despre planul grandios care ar urma să schimbe fața tenisului românesc:

„Din păcate, nimeni în România n-a investit în perioada în care i-am avut pe Simona Halep și pe Horia Tecău. Nu s-a întâmplat nimic din zona autorităților locale. Și atunci rămâne tot privatul care poate să facă. Iar în momentul când o să fie gata complexul din Otopeni, o să ne prezentăm altfel. Vom avea facilități așa cum se cere în acest secol”, a declarat Hodor, pentru ProSport.

În acest an, turneul l-a avut în prim-plan pe Stanislas Wawrinka și Richard Gasquet, dar în următorii ani, organizatorii speră la prezențe și mai sonore.

„Ne așteptăm să fie terminat în proporție de 70% acel complex. Vom improviza și acolo pentru primul an, dar deja având o capacitate mai mare, alte facilități pentru jucători, cu siguranță pot să aduc jucători mai buni, nume mai bune”, a mai spus Hodor.

Ediția actuală a turneului a fost una reușită, dar marcată de provocări serioase legate de condițiile meteo.

„Am intrat cu o întârziere de zece zile din cauza vremii. Am venit aici pe 2 martie și pe 24 martie a fost gata totul, atunci când au venit cei de la ATP. Prima zi liberă au avut-o după trei săptămâni. Am răcit cu toții și am luat antibiotice de câte două-trei ori în cele trei săptămâni”, a relatat directorul turneului, subliniind efortul echipei de organizare.

Chiar și în ziua finalei, vremea nu a ținut cu tenisul, dar meciurile s-au desfășurat conform planului.

„Chiar și în aceste condiții grele, de șase grade, ploaie dimineața, de trei anotimpuri într-o zi, am reușit să jucăm finala și a fost o finală bună”, a declarat Hodor.