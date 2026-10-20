„Justițiarul din Berceni”, reținut la Ploiești. Procurorii cer arestarea preventivă pentru 30 de zile

Alexandru Constandachi a fost reținut alături de George Daniel Bozieru, în urma audierilor desfășurate la Secția 4 Poliție Ploiești, potrivit informațiilor publicate marți, 20 octombrie, de Observatorul Prahovean, care citează surse judiciare.

Cei doi sunt vizați de o anchetă declanșată după ce un bărbat a reclamat că ar fi fost bătut și lipsit de libertate.

Procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile, iar Judecătoria Ploiești urmează să decidă marți dacă admite propunerea.

Ce spune „Justițiarul din Berceni” despre acuzații

Cu o zi înainte de anunțarea reținerii, Alexandru Constandachi a publicat un mesaj pe TikTok în care a relatat că polițiștii au venit pentru efectuarea unor percheziții și pentru a-l conduce la audieri.

„Au venit de la Secția 4 Ploiești să ne facă percheziții și să ne aducă cu mandat de aducere în dosarul acelui posibil violator care a făcut plângere că l-am fi bătut și l-am fi sechestrat. O să fim duși acum la Secția 4 din Ploiești. Probabil vom fi reținuți”, a transmis acesta.

Declarația arată că influencerul cunoștea acuzațiile formulate împotriva sa înainte de audieri. În mesajul publicat, acesta a făcut referire și la dosarul de viol în care este cercetată persoana care l-a reclamat.

De la o anchetă privind violarea unei minore la reținerea influencerului

Cazul care a dus la anchetarea lui Alexandru Constandachi a început la sfârșitul lunii august.

Pe 31 august 2026, polițiștii Secției 4 Ploiești au fost sesizați chiar de „Justițiarul din Berceni”, care le-a comunicat că imobilizase un bărbat suspectat că ar fi violat o minoră.

Potrivit informațiilor transmise la momentul respectiv de IPJ Prahova, anchetatorii au stabilit că un tânăr de 25 de ani ar fi cunoscut o adolescentă de 16 ani prin intermediul unei rețele de socializare.

Cei doi ar fi convenit să se întâlnească pe 23 august, în localitatea Blejoi, la locul de muncă al tânărului.

Polițiștii au precizat că, în timpul întâlnirii, bărbatul ar fi întreținut raporturi sexuale cu adolescenta împotriva voinței acesteia.

Tânărul a fost dus la audieri, iar minora a fost audiată în prezența reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, a mamei sale și a unui avocat din oficiu.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru viol săvârșit asupra unui minor.

Ulterior, bărbatul vizat de ancheta privind violul a depus, la rândul său, o plângere împotriva lui Alexandru Constandachi și a colaboratorului acestuia, susținând că ar fi fost agresat și sechestrat.

Cine este „Justițiarul din Berceni”

Alexandru Constandachi a devenit cunoscut pe rețelele de socializare prin acțiuni în care încearcă să identifice persoane suspectate că urmăresc să întrețină relații sexuale cu minori.

În cadrul acestor acțiuni, influencerul și colaboratorii săi intră în contact cu persoane pe care le suspectează de comportamente sexuale ilegale, organizează întâlniri și publică ulterior înregistrări video.

Activitatea sa a atras atenția publicului asupra riscurilor la care sunt expuși minorii în mediul online, dar ridică și întrebări privind limitele intervenției cetățenilor în identificarea și imobilizarea unor presupuşi infractori.

În România, identificarea unei persoane suspectate de comiterea unei infracțiuni nu oferă automat dreptul de a o agresa sau de a o priva de libertate. Codul de procedură penală permite, în anumite condiții, prinderea făptuitorului în cazul unei infracțiuni flagrante, cu obligația predării sale de îndată organelor de urmărire penală.

Existența unei suspiciuni de viol nu înlătură răspunderea penală pentru eventuale acte de violență sau lipsire ilegală de libertate.

Anchetatorii trebuie să stabilească acum împrejurările exacte ale incidentului și dacă faptele reclamate sunt confirmate de probe.

Atât Alexandru Constandachi și colaboratorul său, cât și bărbatul cercetat în dosarul privind violarea minorei beneficiază de prezumția de nevinovăție.