Kim Jong Un a promis să susțină Moscova până la capăt: „Dacă putem face ceva pentru a ajuta Rusia, o vom face cu siguranță și vom considera acest lucru o datorie fraternă”

„Dacă putem face ceva pentru a ajuta Rusia, o vom face cu siguranță și vom considera acest lucru o datorie fraternă, făcând tot ce putem pentru a ajuta Rusia”, a declarat Kim, potrivit imaginilor video difuzate de mass-media de stat rusă. Putin a răspuns cu „cele mai calde cuvinte de mulțumire adresate poporului coreean”.

Pyongyang se numără printre principalii aliați ai Rusiei în războiul împotriva Ucrainei, trimițând arme și chiar trupe nord-coreene pentru a lupta alături de forțele lui Putin, potrivit Politico.

„Soldații dumneavoastră au luptat cu curaj și eroism”, i-a spus Putin lui Kim. „Nu vom uita niciodată sacrificiile făcute de forțele dumneavoastră armate și de familiile militarilor dumneavoastră”.

Întâlnirea dintre Kim și Putin a avut loc în marja paradei masive de Ziua Victoriei organizate miercuri la Beijing de președintele chinez Xi Jinping, care este considerată o demonstrație de unitate îndreptată împotriva națiunilor occidentale care au izolat Beijingul, Moscova și Phenianul.

Xi a găzduit 26 de lideri mondiali la paradă și a fost fotografiat miercuri mergând umăr la umăr cu Kim și Putin către o platformă de observare. A fost pentru prima dată când cei trei autocrați au apărut împreună în public, precum și prima dată când Kim a participat la un summit internațional al liderilor mondiali, potrivit BBC.

Evenimentul de la Beijing a comemorat 80 de ani de la capitularea Japoniei în al Doilea Război Mondial și victoria Chinei asupra forțelor de ocupație.

La începutul paradei, președintele american Donald Trump l-a acuzat pe Xi de conspirație cu Rusia și Coreea de Nord împotriva Statelor Unite, într-o postare criptică pe rețelele de socializare.

„Transmiteți-le salutările mele călduroase lui Vladimir Putin și Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.