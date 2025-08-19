Kim Jong Un vizitează noua navă de război nord-coreeană, la trei luni după ce a criticat dur lansarea eșuată a unei alte nave

Liderul nord-coreean a inspectat distrugătorul Choe Hyon de 5.000 de tone, prezentat pentru prima dată în aprilie, în portul vestic Nampo.

El a fost fotografiat pe punte, în biroul căpitanului, așezat pe un pat supraetajat și pe puntea navei. Fundalul unor imagini a fost estompat pentru a ascunde echipamentele din spate.

Mass-media de stat nord-coreeană a declarat că Choe Hyon va intra în serviciu în 2026 și va putea găzdui o serie de sisteme de arme, inclusiv rachete de croazieră și balistice cu capacitate nucleară, potrivit SkyNews.

Se spune că Kim a fost mulțumit de progresul lucrărilor la navă și a ordonat teste de performanță pentru luna octombrie, a raportat Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA).

Ultima lansare a fost „criminală”

Călătoria de luni pare să fi decurs fără probleme, spre deosebire de luna mai, când un alt distrugător, Kang Kon, a fost avariat în timpul unei ceremonii de lansare pe care Kim a calificat-o drept „criminală”.

Kim, care a asistat la incident, a declarat la momentul respectiv că acesta „a dus la prăbușirea demnității și respectului de sine al statului nostru”.

Regimul a afirmat că nava a fost relansată în iunie după ce a fost reparată, iar un al treilea distrugător din clasa Choe Hyon ar urma să fie finalizat în următoarele câteva luni.

Vizita navei de război a avut loc în contextul în care liderul nord-coreean a criticat începerea exercițiilor militare comune ale SUA și Coreei de Sud, afirmând că acestea demonstrează ostilitate și „voința de a declanșa un război”, a raportat KCNA.

El a afirmat că exercițiile anuale au devenit mai provocatoare, deoarece includ un „element nuclear”, ceea ce înseamnă că Coreea de Nord trebuie să răspundă cu contramăsuri „proactive și copleșitoare”.

„Mediul de securitate din jurul RPDC devine din ce în ce mai grav pe zi ce trece, iar situația actuală ne obligă să facem o schimbare radicală și rapidă în teoria și practica militară existentă și să accelerăm nuclearizarea”, a declarat Kim, potrivit KCNA.

Aproximativ 21.000 de soldați, dintre care 18.000 sud-coreeni, vor participa la exercițiul Ulchi Freedom Shield, care a început luni și va dura 11 zile.

Oficialii americani și sud-coreeni afirmă că este vorba de un exercițiu defensiv, dar că acesta va include „mai multe evenimente de antrenament cu foc real la scară largă”, precum și lecții din conflictele recente, inclusiv războiul cu drone, bruierea GPS-ului și atacurile cibernetice.