Kim Jong-un pregătește o moștenitoare? Fiica sa, Kim Ju Ae, posibilă succesoare în Coreea de Nord

Adolescenta a atras atenția internațională după ce l-a însoțit pe tatăl său în vizita oficială la Beijing, unde liderul nord-coreean s-a întâlnit cu președinții Rusiei și Chinei.

Potrivit agenției Reuters, Kim Ju Ae este considerată deja „moștenitoarea recunoscută”, iar aparițiile sale publice fac parte dintr-o strategie de consolidare a succesiunii.

Kim Jong-un și moștenitoarea Kim Ju Ae, tot mai vizibili pe scena internațională

Kim Ju Ae a apărut pentru prima dată în 2022, la o lansare de rachete, iar de atunci mass-media de stat nord-coreeană o prezintă drept „copilul mult iubit” și „copilul stimat”. Vizita sa la Beijing marchează o etapă importantă în consolidarea imaginii sale publice ca viitoare lideră a Coreei de Nord.

Experții subliniază că Ju Ae este văzută de ani buni drept succesoare, existând speculații că ar avea un frate mai mare, crescut în secret, dar deja exclus din ecuația puterii. Totuși, Seulul a transmis că aceste zvonuri nu sunt credibile, deoarece astfel de informații ar fi fost confirmate prin rețelele de informații internaționale.

Kim Ju Ae, prima femeie posibilă conducătoare a Coreei de Nord

Dacă va prelua puterea după tatăl său, Kim Ju Ae ar deveni prima femeie care conduce Coreea de Nord de la fondarea statului, în 1948. Analistul sud-coreean Lee Seong-kweun a explicat că participarea fiicei lui Kim Jong-un la evenimente majore reprezintă o parte esențială a narațiunii succesiunii.

În trecut, singura persoană care a confirmat existența fiicei lui Kim Jong-un a fost fostul baschetbalist american Dennis Rodman, în 2013, în timpul unei vizite la Phenian. De atunci, Ju Ae a trecut treptat din umbră în centrul atenției internaționale, fiind acum văzută ca viitoarea conducătoare a unuia dintre cele mai izolate state din lume.