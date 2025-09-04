Obsesia maladivă a lui Kim Jong-un: și-a adus la Beijing propria toaletă

Fidel tradiției cu o puternică componentă de paranoia instituite de tatăl și bunicul său, Kim Jong-un a ajuns la Beijing decis să nu lase nimic în urma lui, care să constituie o probă de ADN, așa că și-a adus cu el până și toaleta.

Doi consilieri ai dictatorului au fost observați ștergând cu grijă toate obiectele atinse de Kim Jong-un, după întâlnirea de două ore cu Putin.

Trenul blindat care l-a adus la Beijing (pentru că el nu zboară niciodată) a purtat cu el nu doar pe dictator și pe stuff-ul lui, ci și propria toaletă mobilă.

Șters cu atenție orice urmă

Imagini cu cei doi consilieri ștergând obiectele atinse de Kim Jong-un sunt postate pe Telegram de reporterul Alexander Iunașev, de la Kremlin.

„După ce s-au încheiat discuțiile, staff-ul care l-a însoţit pe liderul DPRK (Republica Populară Democratică Coreea – numele oficial al Coreei de Nord) a înlăturat cu atenție orice urmă a prezenței lui Kim”, a scris Iunașev.

Această grijă exagerată, transmisă din tată-n fiu, se explică prin preocuparea acestor personaje de a nu oferi o probă de ADN serviciilor secrete, care ar putea să obțină informații privind starea lor de sănătate.

Nu e prima oară când își aduce toaleta cu el

Atât bunicul lui Kim Jong-un, Kim Il-sung, cât și tatăl său, Kim Jong-il, au manifestat o teamă exagerată că Securitatea ar putea să extragă informații din probele de ADN lăsate în locurile vizitate, astfel că toaleta mobilă a devenit o tradiție.

Potrivit unui raport citat de Washington Post și BBC, Kim Jong-un a mai folosit astfel de toalete în vizita în Coreea de Sud și în Rusia.

În 2018, presa sud-coreeană relata că, în timpul vizitei la summit-ul inter-coreean, un camion special cu toaleta personală a lui Kim l-a însoțit pretutindeni – o obsesie paranoică tipică regimului nord-coreean, pentru care sănătatea liderului este considerată secret de stat.

Micile obsesii ale marilor dictatori

De asemenea, liderul coreean este cunoscut și pentru reticența maniacală de a nu mânca nimic din ce nu e gătit de bucătarii personali, nemaiamintind de faptul că alimentele trebuie testate înainte de consum.

Atât Kim Il-sung, cât și Kim Jong-il refuzau să zboare.

Ei călătoreau întotdeauna cu un tren blindat, ultra-luxos, care avea la bord și echipe medicale, pregătite inclusiv cu sânge compatibil pentru transfuziile de urgență.

Ba chiar, Kim Jong-il avea mai multe trenuri identice, care circulau în paralel, pentru a crea confuzie și a evita atentatele.

Și Kim Jong-Il, și Kim Jong-un au folosit dubluri în unele apariții publice, pentru a induce în eroare serviciile de informații străine.

Kim Jong-il credea în numerologie

Presa din Coreea de Sud s-a întrebat frecvent dacă unele apariții ale lui Kim Jong-un au fost făcute de o dublură.

Kim Jong-un este înconjurat de un cerc de gărzi de corp care se mișcă sincron în jurul său, chiar și când acesta merge pe jos, lângă limuzină.

Atât tatăl, cât și bunicul lui Kim Jong-un erau cunoscuți pentru faptul că apelau la astrologie și prezicători pentru deciziile majore. Kim Jong-il credea în numerologie și lua decizii politice bazându-se pe zilele norocoase.