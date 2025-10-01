Emma Navarro produce surpriza zilei la Beijing şi o elimină pe Swiatek, avansând în sferturi

Navarro s-a impus după un meci intens, de două ore şi jumătate, încheiat în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-0.

Swiatek, campioană recent la Seul, a cedat complet iniţiativa în decisiv, unde Navarro a dominat categoric şi nu i-a lăsat niciun game, semnând al patrulea act la zero pierdut în carieră de fostul lider mondial. Precedentul se înregistrase la Roland-Garros 2025, în faţa Arynei Sabalenka.

Pentru Navarro, aceasta este o victorie de referinţă, care vine la doar câteva luni după primul ei titlu WTA 500 cucerit în Mexic şi după un sezon marcat de rezultate oscilante, dar şi de o prezenţă în sferturi la Australian Open.

În sferturile de finală de la Beijing, americanca o va întâlni pe învingătoarea dintre Jessica Pegula (favorită nr. 5) şi Marta Kostyuk.

De partea cealaltă, Swiatek şi-a exprimat recent nemulţumirea faţă de calendarul încărcat al circuitului WTA, subliniind presiunea fizică şi psihică resimţită de jucătoare, într-un context marcat de numeroase abandonuri în ultimele săptămâni.