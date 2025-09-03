Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la parada militară din Beijing, alături de Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un

În fotografia oficială realizată înaintea evenimentului, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă pot fi observați în spatele președintelui Chinei, Xi Jinping, al liderului rus, Vladimir Putin, și al liderului nord-coreean, Kim Jong-Un.

Adrian Năstase a fost însoțit de soția sa, Dana Năstase.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi”, a anunțat ieri Adrian Năstase pe blogul personal.

Cea mai amplă paradă militară din istoria Chinei

Parada a fost prezentată de presa chineză drept cea mai amplă desfășurare de forțe din istoria țării.

Parada, care a durat 70 de minute, a inclus demonstrații aeriene, defilări ale trupelor și prezentarea celor mai noi arme din arsenalul Chinei: rachete hipersonice, drone de ultimă generație și tancuri modernizate. Momentul a fost văzut ca un prilej pentru Beijing de a-și reafirma statutul militar și geopolitic într-un context internațional tensionat.

„Astăzi, omenirea trebuie din nou să aleagă între pace și război, dialog și confruntare”, a spus Xi Jinping.

„Poporul chinez, prin mari sacrificii naționale, a adus contribuții majore la salvarea civilizației umane și la apărarea păcii mondiale. Istoria ne amintește că destinul omenirii este strâns legat”, a subliniat președintele Chinei.

Trump îi acuză pe Xi, Putin și Kim de „conspirație” împotriva SUA

Liderii occidentali nu au fost prezenți la eveniment.

Trump a izbucnit pe rețelele de socializare după ce au fost difuzate imagini cu liderul chinez Xi Jinping găzduind liderii autoritari ai Rusiei și Coreei de Nord la parada de astăzi, acuzându-i de conspirație împotriva SUA.

„Să aibă președintele Xi și minunatul popor chinez o zi excelentă de sărbătoare”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social.

„Vă rog să transmiteți cele mai calde salutări lui Vladimir Putin și Kim Jong-un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”, a adăugat fostul lider american într-un mesaj cu ton sarcastic.