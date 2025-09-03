Nu s-a mai întâmplat de la Mao Zedong. Xi Jinping alături de Putin și Kim Jong-un a stabilit un record cu parada sa. Trump și-a exprimat furia față de evenimentele de azi

Deng Xiaoping, Jiang Zemin și Hu Jintao au supravegheat fiecare doar o singură paradă în Tiananmen, organizată în mod tradițional la aniversările decenale ale fondării Republicii Populare Chineze.

Xi a continuat această tradiție, dar a creat și una proprie, desemnând ziua de 3 septembrie ca zi națională de comemorare a înfrângerii Japoniei în al Doilea Război Mondial și marcând cea de-a 70-a aniversare a acestei înfrângeri cu o paradă masivă în 2015. Evenimentul de astăzi marchează cea de-a 80-a aniversare.

Singurul lider chinez care a organizat mai multe parade militare a fost Mao Zedong, care a supravegheat 11 spectacole consecutive de Ziua Națională între 1949 și 1959.

„Cred că este foarte revelator faptul că aceasta este deja a treia paradă militară de acest gen organizată de Xi, în timp ce fiecare dintre predecesorii săi a organizat doar una în cei 10 ani (de mandat). Acest lucru spune totul despre amploarea controlului exercitat de Xi asupra armatei”, a declarat pentru CNN Jonathan Czin, cercetător la Brookings Institution și fost expert CIA pentru China.

Xi Jinping, Putin și Kim

Îmbrăcat într-un costum care amintea de cel purtat de Mao Zedong, Xi Jinping a orchestrat o demonstrație de forță destinată atât populației, cât și comunității internaționale, în Piața Tiananmen, potrivit AFP.

În tribunele oficiale, președintele rus Vladimir Putin a stat alături de liderul nord-coreean Kim Jong-un, care a participat pentru prima dată la un eveniment militar de amploare organizat de China. Kim a sosit la Beijing însoțit de fiica sa, Ju Ae, despre care serviciile de informații sud-coreene cred că ar putea fi desemnată drept succesoare.

Parada, care a durat 70 de minute, a inclus demonstrații aeriene, defilări ale trupelor militare și prezentarea celor mai noi arme din arsenalul Chinei: rachete hipersonice, drone de ultimă generație și tancuri modernizate. Momentul a fost văzut ca un prilej pentru Beijing de a-și reafirma statutul militar și geopolitic într-un context internațional tensionat.

Xi a supravegheat, de asemenea, două parade în afara capitalei: una în Mongolia Interioară în 2017, marcând cea de-a 90-a aniversare a PLA, și alta în Qingdao în 2019, celebrând cea de-a 70-a aniversare a Marinei PLA.

Parada l-a înfuriat și pe Donald Trump, președintele SUA

Trump a izbucnit pe rețelele de socializare după ce au fost difuzate imagini cu liderul chinez Xi Jinping găzduind liderii autoritari ai Rusiei și Coreei de Nord la parada de astăzi, acuzând trio-ul de conspirație împotriva SUA.

„Să aibă președintele Xi și minunatul popor chinez o zi excelentă de sărbătoare”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social.

„Vă rog să transmiteți cele mai calde salutări lui Vladimir Putin și Kim Jong-un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”, a adăugat fostul lider american într-un mesaj cu ton sarcastic.

În timp ce chinezii urmăreau parada militară în direct la televiziunea de stat, mulți utilizatori ai rețelelor sociale au postat comparații între demonstrația de forță de astăzi de la Beijing și parada președintelui american Donald Trump de acum două luni.

În iunie, Trump a găzduit cea mai mare paradă militară americană din ultimele decenii, marcând 250 de ani de la înființarea armatei. Zeci de tancuri și vehicule de luptă au defilat pe străzile din Washington, DC, în timpul evenimentului, care a coincis cu cea de-a 79-a aniversare a lui Trump.

Astăzi, utilizatorii platformelor de socializare din China, care sunt puternic cenzurate, au fost categorici că eforturile țării lor au fost încununate de succes.

„Parada militară a Chinei: o demonstrație de putere națională. Parada militară a SUA: o demonstrație de relaxare”, a scris un utilizator pe Weibo.

Un alt utilizator Weibo a scris că, în comparație cu mișcarea MAGA (Make America Great Again) a lui Trump, „trebuie să recunoaștem că (parada) Chinei este pur și simplu prea frumoasă și face Statele Unite să se simtă jenate”.