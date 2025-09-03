Adrian Năstase, reacție după participarea la parada militară din Beijing: „nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa”

Într-o postare pe blog, Adrian Năstase a precizat că prezența sa a fost în calitate de fost demnitar, „și deci de persoană particulară”.

„La evenimentul de astăzi, am participat în calitate de fost demnitar și deci de persoană particulară. În nici un caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală”, a scris Năstase.

El a comentat și criticile legate de participare, subliniind că evenimentul a avut loc în capitala Chinei: „Cred că MAE nu a înțeles, evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova. Oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa. Cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska”.

Năstase a adăugat că, la un moment dat, va reveni cu explicații mai ample despre contextul istoric și diplomatic: „Cândva, va trebui să explic, mai pe larg, despre importanța memoriei în politica externă”.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin astăzi”, a transmis Oana Țoiu, despre prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la parada militară de la Beijing.

Viorica Dăncilă a declarat în exclusivitate pentru Gândul că a fost invitată la Parada Victoriei de la Beijing de către președintele chinez Xi Jinping.

„Nu eu fac lista de invitați ai președintelui Republicii Populare Chineze”, a declarat fostul premier al României, Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă a subliniat lipsa contactelor dintre liderii de la București și omologii lor internaționali, arătând că aceste interacțiuni sunt esențiale pentru dezvoltare.

Foștii premieri ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat miercuri la parada militară din Beijing, organizată pentru a marca 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.