Prima reacție a Vioricăi Dăncilă de la Beijing: „Eu țin la relațiile cu China și îmi doresc să se dezvolte” / Fostul premier îi răspunde Oanei Țoiu

Viorica Dăncilă a declarat pentru Gândul că a fost invitată la Parada Victoriei de la Beijing de către președintele chinez Xi Jinping.

„Pentru mine, a fost important elementul forte, și anume, că președintele unei țări atât de puternice m-a invitat la un astfel de moment”, a spus Viorica Dăncilă.

Aceasta povestește că, la eveniment, s-a salutat doar cu președintele Chinei și soția acestuia.

Viorica Dăncilă a subliniat lipsa contactelor dintre liderii de la București și omologii lor internaționali, arătând că aceste interacțiuni sunt esențiale pentru dezvoltare.

„De mult nu am mai avut interacțiuni ale liderilor români cu lideri internaționali”

„Pentru mine este o onoare. De mult timp, nu am mai avut interacțiuni ale liderilor români cu lideri internaționali. Chiar daca ne plac sau nu, ele sunt necesare, aduc dezvoltare și dialog, pot pune România pe un traseu de dezvoltare”, a spus fostul șef de Guvern.

Dăncilă a transmis că ține la relația României cu China și își dorește ca aceasta să se dezvolte, precizând că ar accepta să participe și la evenimente organizate în alte state, dacă va fi invitată.

„Eu țin la relațiile cu China și îmi doresc să se dezvolte, dar dacă voi fi invitată și de SUA și de alte țări importante, îmi va face plăcere să particip”, a declarat Dăncilă pentru Gândul.

Viorica Dăncilă îi răspunde Oanei Țoiu

Dăncilă a precizat că este în China în calitate de fost prim-ministru al României, răspunzând, astfel, criticilor ministrului De Externe, Oana Țoiu.

„Am văzut ce a scris, este opinia doamnei ministru. Vreau să spun că eu am venit ca fost prim-ministru, nu sunt angajata statului roman, nu am venit în calitate oficială și eu consider că e normal să avem relații bune cu toate țările lumii, mai ales cu China, care este o țara puternică și cu care putem avea relații bazate pe dezvoltare pentru România”, a subliniat Dăncilă.

„Eu văd criticile, aș vrea să văd liderii actuali, să o văd pe doamna ministru că interacționează cu lideri politici importanți. Numai așa putem sta la masa negocierilor, având dialog cu lideri importanți. Fără dialog se va întâmpla ca până acum, să rămânem în plan secund”, a declarat aceasta, pentru Gândul.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin astăzi”, a transmis Oana Țoiu, despre prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la parada militară de la Beijing.

Foștii premieri ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat miercuri la parada militară din Beijing, organizată pentru a marca 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

După Parada Victoriei din Piața Tiananmen, cei doi foști premieri au participat și la un dineu oferit de președintele chinez.