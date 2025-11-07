Proprietarul Dragonului Roșu, Niro Group, anunță că Viorica Dăncilă preia conducerea asociației private Casa Româno-Chineză

Desemnată în septembrie, la Nanjing, vicepreședinte al Comisiei pentru Cooperare și Dezvoltare Economică China–Europa, în cadrul unei vizite care a inclus și participarea la parada militară de la Beijing, fostul premier Viorica Dăncilă a preluat recent conducerea asociației Casa Româno–Chineză, în calitate de președinte și director general.

Numirea a fost comunicată de NIRO Investment Group, companie condusă de omul de afaceri Nicolae (Niro) Dumitru, proprietarul complexului comercial Dragonul Roșu – unul dintre cele mai mari centre de afaceri chineze din Europa Centrală și de Est.

Organizație privată, nu de stat

Înființată în 1994, organizația nu aparține statului român și nici nu reprezintă oficial guvernul Chinei, fiind o asociație privată susținută de NIRO Investment Group. Nicolae Dumitru este și secretar general al Casei Româno-Chineze.

Asociația este membră a unei structuri de stat aflate sub tutela Partidului Comunist Chinez, numită Asociația Poporului Chinez pentru Prietenia cu Țările Străine, „ceea ce-i permite să mențină o comunicare permanentă cu China”. Potrivit declarațiilor oficiale, ONG-ul și-a propus să contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre România și China.

În realitate – fiind o asociație privată, fără statut diplomatic, care organizează evenimente economice și culturale – are mai degrabă rolul unei interfețe informale între mediul de afaceri chinez și cel românesc, cu sprijinul grupului NIRO, care are legături economice vechi cu parteneri chinezi.

A spus da, fără ezitare

Fostul premier a anunțat că, sub conducerea sa, Casa Româno–Chineză va fi reorganizată și își va extinde activitatea în țară: „Principalele mele obiective sunt consolidarea acestei organizații neguvernamentale, deschiderea de filiale în majoritatea județelor României și promovarea unei cooperări strânse cu China în domeniile cultural, artistic și economic”, a spus Viorica Dăncilă.

„Am spus da, fără ezitare. Cred cu tărie că relațiile cu China pot aduce dezvoltare României”, a declarat Viorica Dăncilă, explicând că a acceptat propunerea având în vedere „relația sa de lungă durată cu China și implicarea activă în dezvoltarea legăturilor economice dintre România și China”.

Ea a menționat că va călători prin țară ca să viziteze investițiile chineze, să „evidențieze impactul pozitiv al acestor proiecte și să încurajeze noi inițiative de afaceri chineze în România”, pe care le consideră „vitale pentru România” și pentru „dezvoltarea regională și reducerea șomajului”.

Critică procedura vizelor pentru cetățenii chinezi

Vizele pentru cetățenii chinezi este un subiect care o nemulțumește pe Dăncilă, care spune că procedura greoaie de eliberare a acestora afectează interesul investitorilor în România. „Așa cum se întâmplă în alte state membre ale UE, vizele ar trebui eliberate într-un termen scurt. Nu este nici corect, nici benefic pentru România ca procesul să dureze atât de mult”, consideră fostul prim-ministru.

Cetățenii chinezi care doresc să călătorească în România au nevoie de viză, în funcție de scopul vizitei – de afaceri, turism sau studii. Pentru obținerea ei, este necesară o invitație aprobată de autoritățile române, împreună cu documente care să dovedească scopul și durata șederii. Termenul de soluționare este, de regulă, de până la 15 zile calendaristice.