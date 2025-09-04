Sorin Grindeanu: Politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid

„Doresc ca punctul meu de vedere să fie foarte clar în ceea ce privește participarea foștilor prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la ceremonia de la Beijing. Prezența unor foști demnitari ai statului român a fost opțiunea lor și a avut loc la invitația președintelui Republicii Populare Chineze. Cei doi nu mai sunt membri ai PSD și, ca atare, nu am avut vreo discuție cu aceștia. Nici înainte și nici ulterior vizitei de la Beijing”, a declarat Grindeanu într-un comunicat al PSD.

El a subliniat că, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, are datoria de a evita orice ambiguitate care ar putea fi interpretată ca un mesaj strategic în afara angajamentelor internaționale ale României. „Nu este vorba de interdicții, ci de responsabilitate instituțională”, a completat oficialul.

Două paliere ale politicii externe: securitate și economie

Grindeanu a explicat că politica externă se desfășoară pe două niveluri: securitate și economie.

„Politica externă a României are două niveluri. Securitate: suntem și rămânem ferm ancorați în angajamentele ce derivă din statutul de țară membră a Uniunii Europene și a NATO. Acesta nu este un slogan, este obligația noastră strategică. Nu cred că putem căuta protecție sau alianțe militare în afara acestui cadru. Și cred că aceasta este atitudinea corectă și nu o să mă dezic de ea. Economie: ne dorim relații comerciale și investiții cu actorii statali care respectă interesele României, regulile europene și standardele de securitate euroatlantice. China a fost și rămâne un partener economic important al României, iar relațiile noastre sunt apropiate. Și sper ca ele să se dezvolte pe termen mediu și lung”, a explicat liderul PSD.

Referindu-se la China, Grindeanu a subliniat că aceasta rămâne un partener economic important pentru România, iar relațiile bilaterale sunt apropiate. „Viziunea Ministerului de Externe al României trebuie să ia în calcul toate palierele importante pentru dezvoltarea și întărirea prezenței noastre pe plan internațional prin contribuții consistente, care să fie dublate de pragmatism și o implicare mai activă a diplomației economice. Pentru a ne promova eficient interesele legitime în acest context geopolitic dificil este nevoie în primul rând de o analiză lucidă și de clarificări realiste în plan intern!”, a adăugat acesta.

„Politica externă nu este loc pentru retorică de partid”

Grindeanu a încheiat reiterând importanța unei politici externe clare și responsabile: „Politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid! Pe umerii diplomației românești apasă o mare responsabilitate”.

Declarațiile vin după criticile adresate de Ministerul Afacerilor Externe privind participarea foștilor premieri la parada militară de la Beijing, alături de lideri precum Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un.