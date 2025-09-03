Mesajul acid al lui Trump despre parada militară din China: „Cele mai calde salutări în timp ce conspirați împotriva SUA”

Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri că omologul său chinez, Xi Jinping, „conspiră” împreună cu liderii Rusiei și Coreei de Nord, Vladimir Putin și Kim Jong-un, pe care îi primește la Beijing cu ocazia unei parade militare uriașe.