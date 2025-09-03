Prima pagină » Știri externe » Mesajul acid al lui Trump despre parada militară din China: „Cele mai calde salutări în timp ce conspirați împotriva SUA”

Mesajul acid al lui Trump despre parada militară din China: „Cele mai calde salutări în timp ce conspirați împotriva SUA”

Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri că omologul său chinez, Xi Jinping, „conspiră” împreună cu liderii Rusiei și Coreei de Nord, Vladimir Putin și Kim Jong-un, pe care îi primește la Beijing cu ocazia unei parade militare uriașe.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Petre Apostol
03 sept. 2025, 07:32, Știri externe

„Să aibă președintele Xi și minunatul popor chinez o zi excelentă de sărbătoare”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social.

„Vă rog să transmiteți cele mai calde salutări lui Vladimir Putin și Kim Jong-un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”, a adăugat fostul lider american într-un mesaj cu ton sarcastic.

Evenimentul din China, desfășurat în Piața Tiananmen, marchează 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial în Asia și a fost onorat de prezența președintelui rus Vladimir Putin și a liderului nord-coreean Kim Jong-un.