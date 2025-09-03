Mesajul acid al lui Trump despre parada militară din China: „Cele mai calde salutări în timp ce conspirați împotriva SUA”

„Să aibă președintele Xi și minunatul popor chinez o zi excelentă de sărbătoare”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social.
„Vă rog să transmiteți cele mai calde salutări lui Vladimir Putin și Kim Jong-un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”, a adăugat fostul lider american într-un mesaj cu ton sarcastic.
Evenimentul din China, desfășurat în Piața Tiananmen, marchează 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial în Asia și a fost onorat de prezența președintelui rus Vladimir Putin și a liderului nord-coreean Kim Jong-un.