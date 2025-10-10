China va taxa navele americane care acostează în porturile sale

Măsura, care va intra în vigoare pe 14 octombrie, a fost anunțată vineri și prevede o taxă de 400 de yuani (aproximativ 56 de dolari) pentru fiecare tonă netă de marfă transportată de navele americane, potrivit CNBC. Beijingul a transmis că nivelul acestor tarife va crește treptat până în aprilie 2028, respectând același calendar stabilit de partea americană.

Ministerul chinez al Transporturilor a explicat că decizia vine ca replică directă la taxele impuse de Statele Unite navelor chineze care vor acosta în porturile americane, acțiune pe care Beijingul o consideră „o încălcare a principiilor comerțului internațional” și o strategie care „deteriorează serios comerțul maritim dintre cele două țări”.

Americanii, primii afectați de războiul taxelor portuare

China deține 53,3% din întreaga piață a construcțiilor navale, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate dintre navele comerciale construite anual în lume provin din șantierele navale chineze. Statele Unite produc doar 0,1% din totalul acestor nave – un decalaj uriaș care a alimentat tensiunile economice dintre cele două puteri, Washingtonul considerând că Beijingul are un avantaj strategic în transportul maritim global.

Introducerea reciprocă de taxe portuare ar putea avea consecințe economice imediate, avertizează mediul de afaceri: „Pe termen scurt, acest lucru va duce la o creștere a costurilor pentru consumatorii americani și la o scădere a profiturilor pentru transportatori”, a precizat Michael Hart, președintele Camerei de Comerț Americane din China. El a adăugat că, deși cererea pentru nave non-chineze ar putea crește, „nu se așteaptă o revenire a construcției navale americane din cauza costurilor ridicate”.

„Represalii reciproce”

Schimbul de taxe este catalogat de analiștii chinezi drept „o nouă rundă de represalii reciproce”. Ei spun că „administrația Trump continuă să subestimeze China și că această abordare trebuie să înceteze”.

Anunțul Beijingului vine într-un moment deja tensionat, după ce China a înăsprit restricțiile la export și a inclus compania canadiană TechInsights pe lista sa de „entități nesigure”. Decizia a fost luată după ce firma, specializată în analiza semiconductorilor, a publicat detalii considerate sensibile despre cipuri produse de companii chineze. TechInsights colaborează direct cu autorități și companii americane, iar Beijingul consideră că activitatea sa servește interesele Washingtonului în conflictul tehnologic dintre cele două țări.

În ciuda unei recente convorbiri telefonice între Donald Trump și Xi Jinping, relațiile dintre cele două puteri rămân reci, iar lumea urmărește cu interes o posibilă întâlnire față în față între cei doi lideri, care ar putea avea loc în Coreea de Sud în următoarele săptămâni.