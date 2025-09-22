Kim Jong-un, dispus la negocieri cu Statele Unite, dar refuză renunțarea la arsenalul nuclear

Declarația a fost făcută în cadrul unei reuniuni a Adunării Supreme a Poporului din RPDC, desfășurată duminică, 21 septembrie. Kim a subliniat că programul nuclear al Coreei de Nord nu este negociabil și că sancțiunile internaționale nu au făcut decât să întărească determinarea regimului de la Phenian.

„Dacă Statele Unite renunță la obsesia pentru denuclearizare, nu văd niciun obstacol în calea dialogului,” a afirmat Kim Jong-un, reiterând că arsenalul nuclear nu va fi schimbat niciodată pentru ridicarea sancțiunilor.

Reacții și context regional

Declarațiile vin în contextul unor apeluri lansate de noul președinte sud-coreean, Lee Jae-myung, care a încurajat o abordare diplomatică și propune măsuri progresive pentru reducerea tensiunilor. Lee a cerut sprijinul președintelui american Donald Trump, sugerând că acesta ar putea relua dialogul cu Phenianul, având în vedere relația personală anterioară cu liderul nord-coreean.

Kim Jong-un a numit aceste apeluri „nesincere”, acuzând Washingtonul și Seulul că urmăresc în continuare slăbirea regimului de la Phenian.

Sancțiunile nu opresc dezvoltarea nucleară

În ciuda sancțiunilor impuse de comunitatea internațională, Phenianul continuă să dezvolte arme nucleare și rachete balistice. Potrivit estimărilor sud-coreene, Coreea de Nord adaugă anual între 15 și 20 de focoase nucleare la arsenalul său. Președintele Lee a declarat că sancțiunile nu au funcționat și au agravat criza.

În luna iulie, Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean, a ironizat tentativele lui Trump de a obține denuclearizarea Coreei de Nord, reafirmând că statutul de stat nuclear este „ireversibil”.

Perspectivele unei noi întâlniri cu Trump

Deși relațiile dintre Washington și Phenian rămân tensionate, Kim Jong-un a evocat „amintiri calde” despre întâlnirile avute cu Donald Trump în timpul primului său mandat. La rândul său, Trump a lăsat deschisă posibilitatea unei noi întrevederi cu liderul nord-coreean.