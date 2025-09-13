Alianța China-Rusia-Coreea de Nord: Kim Jong-un pregătește o nouă strategie militară

Politica, denumită „dublă înzestrare militară”, urmează să fie oficializată la viitorul congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord. Potrivit Reuters, decizia vine după vizitele lui Kim la centre de cercetare în armament și participarea sa la exerciții cu muniție reală.

Alianța China Rusia Coreea de Nord capătă contur

Anunțul survine imediat după vizita lui Kim Jong-un la Beijing, unde a fost primit cu onoruri de stat și a stat alături de Xi Jinping și Vladimir Putin la parada militară. Imaginea celor trei lideri în aceeași tribună a fost interpretată ca un semnal puternic al unei posibile alianțe militare de facto: China, Rusia și Coreea de Nord. În această ecuație, Phenianul ar putea juca rolul „fratelui mai mic”, dar cu influență semnificativă datorită arsenalului său nuclear.

Ce înseamnă alianța China Rusia Coreea de Nord pentru Europa și Asia

Pentru Kremlin, un parteneriat consolidat cu Phenianul ar putea însemna acces la muniție suplimentară pe frontul ucrainean. Pentru Beijing, o Coree de Nord mai agresivă reprezintă un pion strategic în tensiunile cu Statele Unite privind Taiwanul. În acest context, NATO și statele din Asia de Est ar putea fi puse în fața unui nou front de instabilitate, ceea ce complică echilibrul de securitate global.

Analiștii se întreabă dacă regimul de la Phenian va deveni un sprijin direct pentru Rusia în războiul contra NATO sau dacă va fi folosit de China pentru a slăbi influența americană în Asia-Pacific. Cert este că noua „triplă frăție” ridică nivelul de incertitudine în relațiile internaționale și marchează o reconfigurare geopolitică cu efecte majore.