Laserele folosite pentru îngrijirea pielii ajută acum la restaurarea capodoperelor artistice franceze

Într-o aripă liniștită a galeriei Luvru din Paris, departe de aglomerația vizitatorilor și sub piramida de sticlă, conservatorii folosesc o armă neașteptată în lupta împotriva murdăriei acumulate de-a lungul secolelor: laserele dermatologice.

Dispozitivele de înaltă precizie, mai cunoscute pentru netezirea ridurilor în clinicile din întreaga lume, dau acum o nouă viață marmurei, calcarului și fildeșului la Centrul Național de Cercetare și Restaurare din Muzeele Franceze, potrivit Euronews.

Aici, sute de sculpturi – de la sfinți medievali la capodopere renascentiste – se află în diferite stadii de restaurare. Laserele, finanțate de gigantul francez de cosmetice L’Oréal, fac munca mai rapidă, mai sigură și mai precisă.

„Este absolut fascinant să vezi cum aceste două lasere – utilizate pentru a îmbunătăți aspectul pietrei – sunt folosite și în dermatologie pentru a îmbunătăți aspectul pielii. Ambele lasere sunt complementare; ele funcționează la lungimi de undă diferite, vizând cromofori diferiți sau utilizând căldura în moduri diferite”, a declarat Delphine Kerob, dermatolog și director științific al La Roche-Posay la L’Oréal.

„Un laser este ablativ, celălalt este neablativ, astfel încât fiecare are beneficii diferite, dar și efecte secundare diferite. Prin urmare, îngrijirea este foarte importantă – atât pentru piele, cât și pentru piatră – pentru a ne asigura că tratamentul nu este prea ablativ”, a adăugat ea.

„Pentru noi este un salvator”

Printre lucrările care beneficiază de acest tratament de înaltă tehnologie se numără o sculptură Ecce Homo din secolul al XVI-lea, care a fost întunecată de secole de poluare și de încercări de restaurare din trecut. După trei luni de curățare meticuloasă, conservatorii au reușit să descopere urme ale culorii sale originale sub funingine.

„Multe dintre piesele pe care trebuie să le restaurăm au fost expuse în aer liber și au cruste negre sau murdărie groasă pe suprafață. Uneori, calcarul este mai fragil decât crustele negre. Trebuie să găsim o modalitate de a le curăța fără a deteriora materialul original”, a spus curatoarea Laetitia Barragué-Zouita.

„Laserul, care are doar o acțiune termică și mecanică, ne ajută să nu deteriorăm suprafața originală. Deci, de fapt, este un salvator pentru noi”.

În prezent, în laborator sunt utilizate patru lasere specializate: Eos Combo, două lasere Er: YAG (Erbium) și Infinito. Toate sunt fabricate de compania italiană El. En (Electronic Engineering) și fiecare este adaptat unei provocări specifice de restaurare.

Atât arta, cât și pielea, observă Kerob, suferă din cauza acelorași presiuni ambientale – poluarea, lumina UV, umiditatea și timpul.

„De aceea este foarte important să alegem dispozitivul potrivit, cu parametrii potriviți, și să ne asigurăm că vom trata problema fără a deteriora pielea sau opera de artă”, a spus ea.

Cu toate acestea, laserele nu sunt potrivite pentru toate piesele. Din cele 30 de sculpturi aflate în prezent în restaurare, doar aproximativ o treime vor beneficia de tratament cu laser. Celelalte necesită curățare chimică sau mecanică tradițională.