Liderul senatorilor USR, despre o eventuală ieșirea de la guvernare a PSD: Dacă merg pe calea asta să se ia în brațe cu AUR și să vină la guvernare

În contextul consultărilor interne din Partidul Social Democrat, Ștefan Pălărie a declarat că o eventuală retragere de la guvernare sau susținere a unei moțiuni de cenzură ar reprezenta o decizie „de neînțeles”.

„PSD va trebui să devină autor moral și public al unei decizii politice de neînțeles. Aruncarea României într-o criză politică, așa cum spuneți și dumneavoastră, dincolo de crizele traversate, înseamnă în opinia mea, inconștiență crasă”, a declarat Pălărie, marți.

Acesta a subliniat că, în cazul în care PSD va contribui la căderea actualului executiv, nu se poate aștepta la renegocierea unei noi formule guvernamentale împreună cu Uniunea Salvați România.

„Să se ia în brațe cu AUR și să vină la guvernare”

De asemenea, liderul USR a afirmat că în cazul unei căderi a cabinetului condus de Ilie Bolojan, PSD ar putea opta pentru o colaborare cu Alianța pentru Unirea Românilor.

„PSD trebuie să înțeleagă că, dacă merge pe calea asta, foarte bine să se ia în brațe cu AUR și să vină la guvernare. Să nu uităm că, încă o dată, PSD plus AUR au o majoritate confortabilă. Dacă doresc să meargă pe calea aceasta. Au mai făcut lucruri împreună PSD și AUR, știți, cu toții, inclusiv discuții asumate sau publicate de către cei de la Aur pe amendamente la legea bugetului. Dacă vor colegii de la PSD să meargă în continuare pe această direcție a opoziției sau, mă rog, a unei guvernări împreună cu cei din Aur să o facă și să ne anunțe și pe noi”, declară Pălărie.

Scenariul guvernului minoritar

Privind formarea unui eventual guvern minoritar, senatorul a avertizat că acesta ar avea dificultăți în exercitarea atribuțiilor.

„Există șanse să ajungem și la această soluție, dar toată lumea înțelege că acest scenariu este mai puțin dorit. În continuare, în momentul în care orice propunere, inclusiv gândiți-vă puțin la ordonanțe ale unui guvern viitor minoritar, de luarea unor măsuri inclusiv privitoare la combaterea problemelor de cost al combustibilului la pompă, care ar putea după aceea să fie fie trântite într-un parlament care are o altă majoritate, fie modificate sălbatic în așa fel încât să nu mai există nicio coerență între guvernare și majoritatea din parlament”, spune Pălărie.

Declarațiile făcute de senatorul USR vin pe fondul consultărilor interne din cadrul Partidului Social Democrat privind viitorul formațiunii în cadrul coaliției de guvernare. PSD urmează să ia o decizie la data de 20 aprilie.