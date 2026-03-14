Majoritatea celor mai mari firme de modă din lume nu își vor atinge obiectivele climatice

În ciuda obiectivelor climatice ambițioase, doar 3 dintre cele mai mari 42 de mărci de îmbrăcăminte din lume se află pe o cale clară de limitare a încălzirii globale la 1,5°C, arată swissinfo.ch.

Doar 7% dintre companiile de modă sunt sustenabile ecologic.

2 companii elvețiene, în topul sustenabilității

Două companii elvețiene, On și Mammut, au primit note medii în cadrul Fossil-Free Fashion Scorecard 2025, realizat de ONG-ul Stand.earth.

Mammut și On se numără printre cele 42 de mărci analizate. Mammut a primit nota C în clasamentul general, în principal datorită performanței sale bune în domeniul transportului ecologic, unde a fost singura companie din clasament care a obținut cea mai înaltă notă, A+.

Marca sportivă On, pe de altă parte, a obținut doar nota generală D+. Compania cu sediul la Zurich are performanțe deosebit de slabe în ceea ce privește angajamentul său față de protecția mediului. On a primit nota F pentru lipsa de angajament public față de tranziția energetică.

Shein care emisii de CO2 cât Libanul

Prin comparație, concurenții săi Nike și Adidas au obținut scoruri puțin mai bune, cu C, respectiv C-. Între timp, grupul suedez de modă H&M (B+) și marca americană Eileen Fisher (B-) s-au clasat pe primul loc, singurele două care au primit nota B.

Deși obiectivele privind energia electrică regenerabilă pentru fabricile proprii ale firmelor sunt acum standard, principala provocare a emisiilor externalizate din lanțul de aprovizionare nu este abordată în mod adecvat.

Retailerul chinez Shein, de exemplu, și-a crescut emisiile externalizate cu 170% în ultimii ani. Compania este acum responsabilă pentru emisii de CO2 similare cu cele ale Libanului, potrivit ONG-ului Stand.earth.

Tabloul de bord analizează cele mai influente 42 de branduri de modă din lume în ceea ce privește sustenabilitatea.

Acestea includ nume mari din sectorul fast fashion, precum H&M și Primark, furnizori de produse de lux precum Prada și LVHM și producători de articole sportive precum Puma și Nike.