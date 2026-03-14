Majoritatea celor mai mari firme de modă din lume nu își vor atinge obiectivele climatice

În ciuda obiectivelor climatice ambițioase, doar 3 dintre cele mai mari 42 de mărci de îmbrăcăminte din lume se află pe o cale clară de limitare a încălzirii globale la 1,5°C, arată swissinfo.ch.
Doar 7% dintre companiile de modă sunt sustenabile ecologic.
Două companii elvețiene, On și Mammut, au primit note medii în cadrul Fossil-Free Fashion Scorecard 2025, realizat de ONG-ul Stand.earth.
Mammut și On se numără printre cele 42 de mărci analizate. Mammut a primit nota C în clasamentul general, în principal datorită performanței sale bune în domeniul transportului ecologic, unde a fost singura companie din clasament care a obținut cea mai înaltă notă, A+.
Marca sportivă On, pe de altă parte, a obținut doar nota generală D+. Compania cu sediul la Zurich are performanțe deosebit de slabe în ceea ce privește angajamentul său față de protecția mediului. On a primit nota F pentru lipsa de angajament public față de tranziția energetică.
Prin comparație, concurenții săi Nike și Adidas au obținut scoruri puțin mai bune, cu C, respectiv C-. Între timp, grupul suedez de modă H&M (B+) și marca americană Eileen Fisher (B-) s-au clasat pe primul loc, singurele două care au primit nota B.
Deși obiectivele privind energia electrică regenerabilă pentru fabricile proprii ale firmelor sunt acum standard, principala provocare a emisiilor externalizate din lanțul de aprovizionare nu este abordată în mod adecvat.
Retailerul chinez Shein, de exemplu, și-a crescut emisiile externalizate cu 170% în ultimii ani. Compania este acum responsabilă pentru emisii de CO2 similare cu cele ale Libanului, potrivit ONG-ului Stand.earth.
Tabloul de bord analizează cele mai influente 42 de branduri de modă din lume în ceea ce privește sustenabilitatea.
Acestea includ nume mari din sectorul fast fashion, precum H&M și Primark, furnizori de produse de lux precum Prada și LVHM și producători de articole sportive precum Puma și Nike.