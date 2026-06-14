Cinci moduri prin care îți poți „păcăli” simțurile ca să mănânci mai sănătos

Deși avem impresia că alegem în mod rațional ce mâncăm, în realitate simțurile noastre influențează constant cât și ce consumăm.

Vederea, auzul, mirosul și chiar textura alimentelor pot schimba deciziile noastre fără să ne dăm seama, iar cercetările demonstrează mereu că aceste mecanisme pot fi folosite în avantajul nostru pentru a mânca mai sănătos, potrivit BBC.

Specialiștii explică faptul că experiența gustului nu se reduce doar la gură, ci implică întregul corp și modul în care creierul interpretează informațiile senzoriale.

„Cu toții credem că gustăm în gură. Se pare că de acolo vine aroma, dar sunt implicate toate celelalte simțuri”, spune Charles Spence, psiholog în științe alimentare la Universitatea din Oxford.

Înainte să gustăm efectiv un aliment, creierul face deja dinainte presupuneri bazate pe aspect, miros, sunet sau chiar context. Acest proces, care de cele mai multe ori se întâmplă inconștient, influențează nu doar plăcerea mesei, ci și cantitatea consumată.

Oamenii sunt departe de a fi niște mâncători raționali, pentru că simțurile ne pot influența cu ușurință alegerile în ceea ce privește hrana pe care o alegem.

Însă cercetările arată din ce în ce mai mult că putem folosi această înțelegere pentru a ne manipula simțurile, îndemnându-ne să mâncăm mai sănătos în acest proces.

1. Atenție la ambalaj și culori

Un prim factor important pentru a evolua în acest proces este felul în care arată produsele. Culoarea ambalajului, designul și modul în care este prezentată mâncarea influențează percepția asupra sănătății și gustului.

Produsele maro, verzi și albe tind să fie considerate mai sănătoase, în timp ce obiectele roșii, galbene și violete sau chiar „strălucitoare” tind să fie mai asociate cu ingrediente delicioase, care inflamează organismul.

„De asemenea, evaluăm proprietățile alimentare pentru sănătate în funcție de culoarea ambalajului”, spune Betina Piqueras-Fiszman, profesor asociat la Universitatea Wageningen.

Pentru a reduce tentațiile, specialiștii recomandă păstrarea dulciurilor în recipiente opace, astfel încât stimulii vizuali să nu încurajeze consumul neplanificat.

2. Unde sunt plasate alimentele contează

Locul din magazin unde sunt puse produsele influențează, mai mult decât ne așteptăm, deciziile de cumpărare. Articolele aflate la nivelul ochilor sau lângă casele de marcat sunt cumpărate mai des, din obișnuință și comoditate.

Acest fenomen este cunoscut drept tendința de a alege varianta cu cel mai mic efort, iar comercianții îl folosesc frecvent.

În unele țări au fost introduse reguli pentru a limita plasarea alimentelor nesănătoase în zonele de impuls. Anglia este un astfel de exemplu. Țara a interzis alimentele bogate în grăsimi, sare și zahăr (HFSS) în apropierea caselor de marcat.

3. Vasele și tacâmurile influențează sațietatea

Nu doar ochii și urechile influențează experiența noastră culinară. Și modul în care mâncarea este servită contează.

Când deserturile sunt servite pe farfurii rotunde albe, acestea sunt adesea evaluate ca având un gust mai dulce în comparație cu exact aceeași mâncare servită pe o farfurie neagră, unghiulară.

Un efect similar apare și în cazul formelor de ambalaj. Oamenii preferă ambalajele rotunjite în locul celor unghiulare.

Totodată, cât de greu este bolul din care mâncăm ar putea afecta cât de sătui ne simțim după o masă. Un studiu a constatat că cei care mâncau credeau că ar fi mai sătui atunci când mănâncă dintr-un recipient mai greu înainte de a gusta mâncarea.

„Când oamenii au mâncat doar o lingură din produs, au fost imediat păcăliți să perceapă că vor fi mai sătui”, spune Piqueras-Fiszman.

Tacâmurile mai grele au un alt efect pozitiv asupra modului în care percepem gustul mâncării, unii clienți simțindu-se mai satisfăcuți de o masă atunci când tacâmurile aveau mai multă greutate, potrivit unui studiu.

4. Aspectul farfuriei schimbă percepția gustului

Poate deloc surprinzător, modul în care mâncarea este prezentată în farfurii noastre afectează, de asemenea, cât de mult ne așteptăm să savurăm masa. Acest factor poate face ca mâncarea cu conținut scăzut de calorii să fie mai atrăgătoare.

În cadrul unui studiu a fost aranjată salata astfel încât să arate ca o pictură de Kandinsky, ceea ce i-a determinat pe participanți să evalueze mâncarea ca fiind mai gustoasă.

Ei chiar au plătit mai mult pentru exact aceleași ingrediente datorită modului în care au fost prezentate.

5. Sunetul influențează ritmul mesei

Muzica și sunetele din jurul mesei pot modifica ritmul în care mâncăm, ceea ce influențează în mare măsură nivelul de absorbție pe care îl avem. Muzica lentă duce la mese mai lungi și, implicit, la un consum mai mic de calorii.

De asemenea, anumite frecvențe muzicale pot influența percepția gustului, făcând alimentele să pară mai dulci sau mai amare. Evitarea distragerilor, cum ar fi telefonul sau televizorul, contribuie și ea la un consum mai controlat.