Marina rusă exersează apărarea împotriva „sabotorilor subacvatici” în Marea Baltică

Unitățile de scafandri „au demonstrat abilități în detectarea și capturarea unui grup de sabotori subacvatici, precum și în utilizarea dronelor FPV (first person view) pentru a distruge bărci fără pilot ale unui inamic simulat”, a declarat ministerul.

Exercițiile au avut ca scop, în mare parte, evaluarea unităților de apărare antisabotaj ale marinei, a precizat ministerul.

Este pentru a doua oară în această lună când Rusia organizează exerciții navale cu o componentă antisubmarină, după ce președintele american, Donald Trump, a declarat pe 1 august că a ordonat două submarine nucleare americane să se poziționeze mai aproape de Rusia, potrivit Reuters.

În prima săptămână a lunii august, navele rusești și chineze au exersat vânarea și distrugerea unui submarin inamic în Marea Japoniei.

Ministerul Apărării a publicat un videoclip în care comandantul marinei ruse, amiralul Alexander Moiseyev, inspectează exercițiul din Marea Baltică, care a inclus și un exercițiu de protejare a unui aerodrom împotriva atacurilor cu drone inamice.