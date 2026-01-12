Prima pagină » Social » Accident rutier în Suceava: O persoană a rămas încarcerată, pompierii intervin la fața locului

Accident rutier în Suceava: O persoană a rămas încarcerată, pompierii intervin la fața locului

Un accident rutier s-a produs luni, pe DN2, pe raza localității Dărmănești din județul Suceava. În coliziune au fost implicate două autotrenuri, un microbuz transport marfă și un autoturism. O persoană a rămas încarcerată, iar pompierii intervin la fața locului.
Sursa foto: ISU Suceava
Diana Nunuț
12 ian. 2026, 12:27, Social

Un accident s-a produs luni, pe raza localității Dărmănești, în județul Suceava. Potrivit ISU Suceava, în coliziune au fost implicate două autotrenuri, un microbuz transport marfă și un autoturism. În acest sens, pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava intervin cu o autospecială pentru descarcerare, două autospeciale de stingere cu apă și spumă – una dintre acestea dotată cu modul pentru descarcerare-, cu sprijinul a două ambulanțe SAJ.

În urma accidentului, o persoană din autoturism a rămas încarcerată, fiind nevoie de intervenția echipajelor alocate la eveniment pentru extragerea acesteia, potrivit ISU Suceava.

De asemenea, o persoană din microbuzul transport marfă este monitorizată de către o resursă medicală. Ambele victime sunt conștiente și cooperante.

În urma acestei coliziuni, traficul rutier pe DN2 este blocat pe ambele sensuri de circulație.

