Medic expert în longevitate: „Aceste trei alimente nu ar trebui să intre niciodată în casa ta, pentru că îți fură ani din viață”

O alimentație echilibrată este baza unui stil de viață sănătos și ne ajută să menținem organismul în stare bună de funcționare. O dietă corectă ne oferă energie pentru activitățile zilnice, întărește sistemul imunitar, susține o dezvoltare adecvată și contribuie la starea de bine, atât fizică, cât și emoțională, scrie ABC.

Pentru ca toate acestea să fie posibile, este esențial să includem în alimentație produsele potrivite. Există însă multe alimente care, deși par sănătoase, nu sunt. Exact asupra acestui lucru atrage atenția David Céspedes. Medicul, specialist în longevitate, susține că există trei alimente care „nu ar trebui să intre niciodată în casa ta”.

„Îți fură ani din viață”, avertizează el.

Cele trei alimente pe care doctorul recomandă să le elimini din dietă

David Céspedes, medic specializat în longevitate, explică faptul că există trei alimente care ar trebui eliminate cu orice preț din alimentație.

„Nu ar trebui să intre niciodată în casa ta, pentru că îți fură ani din viață”, spune acesta.

Produsele respective sunt foarte des întâlnite în gospodăriile din Spania, însă expertul avertizează că nu sunt atât de bune pe cât par.

„Dăunează sănătății mai mult decât îți imaginezi”, afirmă el.

În primul rând, medicul menționează margarina.

„Ni s-a spus ani la rând că este mai bună decât untul. Realitatea este că este un amestec de uleiuri vegetale rafinate, hidrogenate și oxidate, bogate în grăsimi trans”, explică Céspedes.

De asemenea, acesta vorbește despre iaurturile cu arome.

„Par sănătoase, dar sunt deserturi deghizate în iaurturi”, spune medicul.

În final, expertul în longevitate atrage atenția asupra mezelurilor din piept de curcan.

„Asta nu este curcan, este o pastă presată din amidonuri, zaharuri, făinuri și aditivi. Conține cantități mari de nitrați și fosfați, care sunt asociați cu afectarea rinichilor și inflamația”, avertizează el.

„Nu te baza niciodată pe informațiile de pe fața ambalajului. Alimentele care îți promit sănătate sunt cele care ți-o iau cel mai repede”, concluzionează doctorul David Céspedes.