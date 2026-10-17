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„Mergem în opoziție”. Ciprian Ciucu: PNL și-a epuizat resursele pentru guvernare, locul nostru este în opoziție

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis sâmbătă că PNL va merge în opoziție, deoarece partidul „și-a epuizat resursele pentru guvernare”.
„Mergem în opoziție”. Ciprian Ciucu: PNL și-a epuizat resursele pentru guvernare, locul nostru este în opoziție
Sursă foto: Alexandru Nechez / Mediafax Foto
Ioana Târziu
17 oct. 2026, 19:39, Politic
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Ciprian Ciucu: „Dacă PSD este la guvernare, PNL va fi în opoziție”

„Din modul în care au acționat anul acesta foștii co-aliați, inclusiv prin asaltul asupra PNL și încercarea de puci, ni s-a reconfirmat că, dacă PSD este la guvernare, PNL va fi în opoziție” a scris Ciprian Ciucu sâmbătă pe Facebook.

Potrivit edilului, nu din cauza PNL „a durat cinci luni această criză pe care PSD și alții au provocat-o. În urmă cu două-trei luni, nimeni nu avea nicio apăsare. Am fost aduși aici în mod planificat, calculat”.

El spune că PNL, care are doar 15% în Parlament, „și-a epuizat resursele pentru guvernare”.

„Locul nostru este în opoziție, pentru a ne reconecta la electorat. PNL are nevoie de opoziție, iar România are nevoie de un Partid Național Liberal reformat și întărit”, explică Ciucu.

Primarul general al Capitalei precizează că „asediul asupra PNL va continua pentru a-l aduce la ordine, a-l subordona și a-l transforma într-un partid-breloc”.

Cu toate acestea, „deciziile corecte nu sunt cele mai ușoare. Ele sunt pur și simplu corecte, iar timpul o va demonstra”, adaugă el.

„E bine ca românii să vadă PSD în acțiune”

„Acestea sunt resursele PSD. Este treaba lor ce resurse promovează. Până la urmă, este bine ca românii să le cunoască și să-i vadă în acțiune. Poate se vor fi lecuit”, se mai arată în postarea edilului.

Conform acestuia, Partidul Național Liberal „nu va avea un pact cu PSD, ci un acord pe termen scurt cu Luca Niculescu. Acordul cu Luca Niculescu urmărește să salveze eforturile românilor de până acum. Va depinde și de domnia sa”.

În legătură cu alegerile anticipate, Ciucu precizează că acest scenariu „nu este dorit și nici nu este oportun până când nu vom avea un buget”.

„Nu au reușit să ne bage la guvernare alături de PSD, deși au planificat și au declanșat asaltul asupra PNL de peste opt luni. Acum, singurul lor plan rămas este scindarea PNL”, adaugă el.

„Dacă PSD este la guvernare, PNL va fi în opoziție. Reformat și întărit, gata să preia din nou guvernarea, cu aceeași responsabilitate, după alegerile din 2028”, reiterează Ciucu.

De asemenea, menționează că această decizie nu este una care „ne facă plăcere și nu va fi un vot dat cu entuziasm. Va fi un vot nu din convingere, ci din necesitate. Cu inima strânsă. Se vede pe fețele noastre”.

„În condiții normale, nu am fi votat pentru instalarea acestui guvern”, a conchis Ciprian Ciucu, declarație pe care a rostit-o și Ilie Bolojan după ce a anunțat că PNL a votat pentru susținerea Guvernului Niculescu.

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