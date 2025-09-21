Mesajul Ryanair care a stârnit indignare: ce li se recomandă pasagerilor

Regula Ryanair care îi obligă pe părinții copiilor minori să plătească mai mult pentru locul lor nu e singura care a atras atenția recent. De data aceasta, compania aeriană vine cu un sfat aparent banal, dar care a stârnit discuții, notează 20minutos.

O simplă privire printr-un aeroport arată că majoritatea călătorilor aleg bagaje în culori închise. Valizele negre, gri sau bleumarin par sigure, practice și atemporale, însă problema apare la sosire, când, pe banda transportoare, par identice. În aceste condiții, există riscul ca pasagerii să își ia bagajul greșit sau ca altcineva să plece din greșeală cu el.

Pentru a evita astfel de situații, Ryanair le recomandă pasagerilor care călătoresc cu valize negre, gri sau bleumarin să le personalizeze. Într-un comunicat, compania afirmă:

„Facilitați identificarea bagajului dumneavoastră la banda transportoare, mai ales dacă este negru, bleumarin sau gri (ca al 99,9% din populație). Adăugați o etichetă sau o panglică colorată pe mâner pentru a evita confuziile la sosire.”

Un studiu citat de Mirror, realizat de brandul de bagaje Eminent, arată că peste 40% dintre călători aleg valize rigide negre.