Michel Barnier revine în parlament la nouă luni după ce a fost demis din funcția de prim-ministru al Franței

În vârstă de 74 de ani, acesta a obținut duminică o victorie convingătoare în alegerile parțiale din Paris pentru parlamentul francez, devenind noul deputat al celui de-al doilea district electoral al capitalei — unul dintre cele mai bogate din oraș și locul unde se află Turnul Eiffel.

Barnier a obținut 62.6% din voturi, învingându-și rivalul socialist, Frédérique Bredin, fost ministru francez al tineretului și sportului, potrivit cifrelor oficiale publicate de orașul Paris, potrivit Politico.

Fostul negociator al UE pentru Brexit va face parte din Adunarea Națională alături de membrii partidului său, Les Républicains, într-un grup conservator care deține acum 50 din cele 577 de locuri din camera inferioară a parlamentului francez.

Fost premier al Franței

În calitate de prim-ministru, Barnier a condus un guvern minoritar susținut de Les Républicains și de o coaliție de partide care îl susțin pe președintele Emmanuel Macron. El a căzut după trei luni de mandat, după ce grupurile de stânga și de extremă dreapta au adoptat cu succes o moțiune de cenzură împotriva guvernului său.

După victoria de duminică, Barnier a declarat că va acționa cu „loialitate și libertate” în cadrul grupului său politic și că „va continua să sprijine colaborarea cu toate formațiunile politice responsabile”, subliniind necesitatea de a găsi căi pentru elaborarea politicilor, în contextul în care Franța se confruntă cu un nivel de instabilitate politică aproape fără precedent.

Les Républicains dezbat în prezent dacă ar trebui să participe la noul guvern al prim-ministrului Sébastien Lecornu, după ce s-au alăturat celor două administrații eșuate din trecut.

Cursa pentru reprezentarea celui de-al doilea district al Parisului a luat o întorsătură neașteptată în această vară, când ministrul francez al Culturii, Rachida Dati – de asemenea membră a Les Républicains și funcționară locală în district – a semnalat că ar putea candida împotriva lui. Dati și-a abandonat ulterior planurile după ce Les Républicains s-au angajat să o susțină în campania sa pentru a deveni primar al Parisului în martie anul viitor.