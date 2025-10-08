Microsoft a emis un avertisment urgent: Utilizatorii Windows 10 ar putea fi victime ale atacurilor cibernetice dacă nu își actualizează sistemul de operare

La zece ani de la lansarea Windows 10, Microsoft va înceta să mai ofere asistență pentru acest sistem de operare pe 14 octombrie, ceea ce înseamnă că acesta nu va mai beneficia de protecție împotriva amenințărilor online.

„Microsoft nu va mai oferi actualizări de securitate și funcționalități, precum și asistență tehnică pentru computerele cu Windows 10”, a scris Yusuf Mehdi, director executiv al Microsoft, într-o postare pe blog.

„Deși aceste dispozitive vor continua să funcționeze, ele nu vor mai primi actualizări de securitate regulate, ceea ce le va face vulnerabile la amenințările cibernetice, cum ar fi malware-ul și virușii”.

Puțin peste 40% din totalul utilizatorilor Windows încă folosesc vechiul sistem de operare, potrivit celor mai recente cifre de la StatCounter Global Stats, care analizează miliarde de vizualizări de pagini pe 1.5 milioane de site-uri web, potrivit Independent.

Riscurile pentru utilizatorii Windows 10

Activisti pentru drepturile consumatorilor din Marea Britanie au declarat că aproximativ 5 milioane de utilizatori de computere din țară folosesc un dispozitiv care încă rulează software-ul Windows 10.

Un nou sondaj realizat de Which? sugerează că un sfert dintre cei care încă utilizează Windows 10 intenționează să continue să îl utilizeze după expirarea termenului limită pentru actualizare.

„Cercetările noastre sugerează că milioane de oameni ar putea fi nepregătiți pentru eliminarea treptată a Windows 10 săptămâna viitoare”, a declarat Lisa Barber, redactor la Which? „Dacă nu luați măsuri, ați putea deveni mai vulnerabili la hackeri și escrocherii”.

Pe lângă riscul crescut de atacuri cibernetice, utilizatorii Windows 10 ar putea observa că dispozitivele lor nu mai funcționează corect.

În postarea sa de pe blog, Yusuf Mehdi de la Microsoft a menționat că actualizarea la noul sistem de operare Windows 11 este o „parte naturală a ciclului de viață” al software-ului, pentru a asigura lansarea de noi funcții și inovații.

„Aplicațiile care rulează pe Windows 10 ar putea să nu mai fie acceptate, deoarece platforma nu mai primește actualizări de funcții”, a declarat el. „Ca urmare, unele aplicații ar putea avea o funcționalitate redusă”.

Verificarea și actualizarea sistemului de operare

Actualizarea la Windows 11 este gratuită, dar computerul trebuie să îndeplinească cerințele minime de hardware pentru a o putea instala.

„Este posibil să fi primit deja o notificare despre actualizare”, explică o postare Microsoft despre acest proces.

„Pentru a verifica dacă PC-ul dvs. este eligibil pentru actualizarea gratuită, accesați Start > Setări > Actualizare și securitate > Windows Update și selectați Verificați actualizările”.

Dacă un dispozitiv nu poate fi actualizat la cel mai recent sistem de operare, utilizatorii se pot înscrie în programul Windows 10 Consumer Extended Security Updates (ESU).

Acesta are ca scop reducerea riscului de malware și atacuri cibernetice prin actualizări critice de securitate, însă nu oferă alte tipuri de remedieri, îmbunătățiri ale funcționalităților sau asistență tehnică.

Actualizările de securitate extinse oferite de programul ESU vor înceta pe 13 octombrie anul viitor.

Pentru a accesa acest program, utilizatorii Windows 10 pot urma același proces ca și pentru actualizarea la Windows 11 menționată mai sus, cu un link către înscriere care apare în secțiunea „Windows Update”.