Microsoft nu va mai oferi asistență de securitate pentru Windows 10 începând cu 14 octombrie

Microsoft încetează să ofere asistență pentru Windows 10 începând cu 14 octombrie, iar asta înseamnă că actualizările de securitate se vor opri, ceea ce va face computerele mai vulnerabile la atacuri.

Microsoft își încurajează utilizatorii să facă upgrade-ul gratuit la Windows 11, însă nu toate computerele vor putea face acest lucru.

Nathan Proctor, director senior la grupul american de consumatori PIRG, comentează:

„Sfârșitul asistenței pentru Windows 10 se anunță a fi un dezastru atât pentru consumatori, cât și pentru mediu”.

Cheltuieli inutile și probleme de mediu

Cel mai popular sistem de operare al computerelor din lume, Microsoft este utilizat de peste 1,4 miliarde de dispozitive.

Aproape 43% dintre aceștia foloseau Windows 10 în iulie 2025.

Ghidul pentru consumatori „Which?” din Regatul Unit estimează, citat de bbc, că, din 21 de milioane de persoane care încă folosesc Windows doar în Marea Britanie, un sfert dintre aceștia intenționau să-l folosească și după 14 octombrie, data oficială a încheierii suportului Microsoft.

Doar unul din șapte cumpărători au spus că intenționează să cumpere un computer nou.

Alte grupuri de consumatori au spus că încetarea asistenței pentru Windows 10 duce la cheltuieli inutile și la probleme de mediu.

„Oamenii s-au săturat să trăiască într-o lume plină de dispozitive cu durată de viață scurtă pe care nu le putem repara sau pe care își pierd suportul software sau sunt forțate să ajungă în fluxul de deșeuri”, a declarat dl Proctor, care militează pentru dreptul la reparații în SUA.

El a adăugat: „Merităm o tehnologie care să dureze”.

Mulți „vor trebui să cumpere dispozitive noi”

Practic, Microsoft oferă utilizatorilor individuali două opțiuni: să actualizeze la Windows 11 sau să se înscrie pentru a primi actualizări de securitate extinse timp de 12 luni.

Acestea se pot face în secțiunea „Confidențialitate și securitate” din setările dumneavoastră.

Persoanele care dețin PC-uri eligibile pentru Windows 11 pot face upgrade gratuit.

Cu toate acestea, mulți oameni „vor trebui să cumpere dispozitive noi – în ciuda faptului că computerele lor actuale funcționează perfect”, a declarat dl Proctor.

Dacă nu doriți să faceți upgrade imediat sau dacă dispozitivul dvs. este prea vechi pentru Windows 11, vă puteți înscrie la un program care va continua să ofere cele mai importante actualizări de securitate până în octombrie 2026.

Aceasta se numește Actualizări de Securitate Extinse (ESU) – dar nu oferă asistență tehnică sau alte actualizări de software.

Pentru a-l obține gratuit, va trebui să aveți actualizat la cea mai recentă versiune de Windows 10, să aveți un cont Microsoft și să faceți o copie de rezervă a setărilor PC-ului.

Microsoft recomandă upgrade gratuit

De la lansarea sa în 2015, Microsoft a menținut Windows 10 în funcțiune cu actualizări frecvente de software.

Acestea au fost folosite pentru a ajusta sau a adăuga noi funcții, precum și pentru a corecta probleme de securitate și erori.

Compania recomandă utilizatorilor să facă upgrade gratuit la Windows 11 – însă unele dispozitive mai vechi nu vor putea rula noul sistem de operare.