Microsoft introduce funcții bazate pe inteligența artificială în Windows 11

Microsoft a încetat, în această săptămână, să mai ofere asistență gratuită pentru securitatea Windows 10, deși milioane de oameni încă utilizează computere care rulează sistemul de operare mai vechi.

Pentru a încuraja utilizatorii să facă o actualizare, gigantul software a anunțat joi noi funcții pentru Windows 11, majoritatea integrând chatbotul de inteligență artificială al companiei, Copilot, în experiența de utilizare a unui laptop.

Printre funcții se numără un mod vocal care permite utilizatorilor să dicteze „Hey, Copilot” pentru a începe să discute cu computerul, în loc să tasteze sau să facă clic pe touchpad.

Însă multe persoane din întreaga lume încă utilizează Windows 10, în special cele cu computere mai vechi care nu pot face upgrade la Windows 11, potrivit AP.

Apărătorii consumatorilor au petrecut luni de zile solicitând companiei Microsoft să extindă asistența tehnică pentru sute de milioane de dispozitive care nu vor mai primi remedieri automate de securitate.

Microsoft a declarat că utilizatorii pot plăti suplimentar pentru un an de asistență de securitate extinsă până în octombrie 2026. Unii utilizatori, inclusiv cei din Uniunea Europeană, precum și utilizatorii din SUA care se pot sincroniza cu serviciul cloud al Microsoft, vor putea beneficia gratuit de această asistență extinsă.