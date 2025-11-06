Microsoft pregătește superinteligența umanistă: „Ar putea diagnostica bolile mai bine decât medicii”

Compania americană a confirmat că noul proiect, denumit MAI Superintelligence Team, va fi punctul de pornire al unei noi direcții de cercetare în domeniul inteligenței artificiale. Scopul este dezvoltarea unor modele capabile de performanțe superioare celor umane în sarcini complexe, primul obiectiv vizat fiind diagnosticul medical asistat de AI.

Echipa este coordonată de Mustafa Suleyman, cofondator al DeepMind și actual director al diviziei de inteligență artificială a Microsoft, care promite progrese rapide.

Revoluție în diagnosticarea medicală

„Avem o perspectivă clară către o superinteligență medicală în următorii doi-trei ani”, a declarat el pentru Reuters. Potrivit lui Suleyman, noua tehnologie ar putea „să crească speranța de viață și să ofere tuturor mai mulți ani de sănătate, deoarece inteligența artificială va putea identifica semne timpurii ale bolilor care pot fi prevenite, mai repede și mai eficient decât omul”.

Microsoft va investi sume considerabile în acest proiect, într-o perioadă în care marile companii tehnologice se întrec în dezvoltarea de modele AI tot mai performanțe. Companii precum Meta Platforms, care deține Facebook și Instagram, sau Safe Superintelligence Inc. – un startup fondat de foști cercetători OpenAI – urmăresc obiective similare, deși unii experți sunt sceptici în privința progreselor rapide fără descoperiri majore.

Creată pentru oameni, nu deasupra lor

Spre deosebire de rivalii săi, Microsoft spune că nu urmărește crearea unei inteligențe artificiale „generaliste”, ci una „umanistă”, concentrată pe scopuri precise și utile societății.

„Umanismul ne cere să ne întrebăm mereu: servește această tehnologie intereselor umane?”, a explicat Suleyman, adăugând că proiectul se bazează pe modele de inteligență artificială care pot fi controlate de oameni și nu pe sisteme autonome ce ar putea acționa independent.

De la medicină la energie sau molecule noi

Noua echipă, care îl va avea pe Karen Simonyan, fost cercetător de top la DeepMind, ca director științific, va dezvolta modele AI specializate pentru domenii cu impact real: de la diagnosticare medicală până la inovații în stocarea energiei sau descoperirea de molecule noi.

Deocamdată, obiectivele rămân teoretice, însă Microsoft investește masiv în cercetare pentru a le transforma în realitate. Mizând pe o abordare mai prudentă, dar orientată spre rezultate concrete, cu beneficii directe pentru oameni, compania își consolidează astfel poziția în cursa mondială pentru dominația în inteligența artificială.