CEO-ul Microsoft AI: „Vreau să creez o inteligență artificială în care să ai suficientă încredere să o lași copiilor tăi să o folosească”

Una dintre cele mai mari preocupări legate de inteligența artificială (IA) este siguranța utilizatorilor — mai ales atunci când aceștia sunt minori. Din acest motiv, principalele companii din domeniu încearcă să îmbunătățească serviciile pe care le oferă, pentru a garanta un acces din ce în ce mai responsabil. „Creăm o IA cu inteligență emoțională, amabilă și înțelegătoare; dar, mai presus de toate, demnă de încredere”, afirmă directorul executiv al Microsoft AI, Mustafa Suleyman, scrie La Vanguardia.

În acest sens, gigantul tehnologic concurează cu alte mari companii precum OpenAI, Meta și Google pentru a transforma Copilot în instrumentul de inteligență artificială preferat. Totul, în ceea ce Silicon Valley „consideră următoarea mare revoluție informatică”, potrivit CNN Business. Luna trecută, Sam Altman a afirmat că ChatGPT a atins cifra de 800 de milioane de utilizatori activi pe săptămână — mult peste cei 100 de milioane de utilizatori lunari ai asistentului virtual Microsoft.

„Trebuie să construim IA pentru oameni; nu pentru a crea persoane digitale”, a scris Mustafa Suleyman acum câteva luni pe blogul său personal. „Asistenții virtuali reprezintă o categorie complet nouă; și este urgent să începem să discutăm despre măsurile de siguranță pe care le implementăm pentru a proteja oamenii și a garanta că această tehnologie incredibilă poate aduce o valoare imensă lumii.”

Scopul CEO-ului este, așadar, „să creeze o IA care să ne umanizeze”, adâncind încrederea și înțelegerea reciprocă, fără a pierde legătura constantă cu lumea reală. În acest sens, în această toamnă compania a lansat noi funcții pentru Copilot, inclusiv posibilitatea de a consulta conversații anterioare, de a participa la discuții de grup, răspunsuri îmbunătățite la întrebări legate de sănătate și un ton mai relaxat opțional, numit „conversație reală”.

Protecția minorilor în mediul digital

Aceste declarații apar într-un context marcat de o preocupare tot mai mare. Mai multe familii au dat în judecată OpenAI, susținând că chatboturile sale le-au afectat grav copiii, contribuind în unele cazuri la suicid. Din acest motiv, companiile lucrează de ceva vreme la implementarea de măsuri de siguranță și controale parentale.

De asemenea, tot mai mulți copii au acces la astfel de instrumente. Potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică (INE, 2024), 90% dintre minorii cu vârste între 10 și 15 ani folosesc telefonul mobil și internetul; în timp ce 63% dintre copiii de 13 ani au deja cel puțin o rețea socială — și toate aceste aplicații includ, într-o măsură mai mică sau mai mare, inteligență artificială.