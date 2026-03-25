Prima pagină » Știrile zilei » Ministerul Economiei lansează apelul pentru pentru proiecte în domeniul inteligenței artificiale și semiconductorilor

Ministerul Economiei a lansat un apel național pentru identificarea proiectelor autohtone care pot fi integrate în inițiative europene din domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor avansate de semiconductori. „România intră mai clar în competiția europeană pentru tehnologiile care vor modela economia”, spune ministrul Irineu Darău.
Radu Mocanu
25 mart. 2026, 09:47, Politic

„Tocmai am semnat ordinul prin care lansăm apelul național pentru identificarea proiectelor românești care pot intra în proiecte europene majore din domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor avansate de semiconductori”, se arată în mesajul publicat miercuri pe Facebook de ministrul Economiei, Irineu Darău. 

Prin acest apel, România participă la Proiectele Importante de Interes European Comun. La acest apel pot aplica companii, organizații de cercetare și consorții din România, până la data de 9 aprilie 2026. 

Irineu Darău a evidențiat importanța tehnologiilor precum inteligența artificială și semiconductorii, subliniind că acesta reprezintă fundația economiei moderne, „de la industria auto și telecomunicații până la energie, apărare și digitalizare, iar în jurul lor se construiesc noile lanțuri de putere economică și tehnologică din Europa”. 

Potrivit ministrului Darău, autoritățile își propun trecerea de la statutul de simplu utilizator la cel de dezvoltator de tehnologie, în domeniul inteligenței artificiale și integrarea companiilor românești în lanțurile europene, în domeniul semiconductorilor. 

Ministrul a punctat că prin aceste acțiuni, România revine pe harta microelectronicii europene, adăugând: „Miza nu este doar atragerea de finanțare, ci și locul pe care România îl va avea în economia europeană a următorilor ani”. 

„Este un pas concret prin care România intră mai clar în competiția europeană pentru tehnologiile care vor modela economia următorului deceniu”, mai transmite Darău. 

