Miniștrii de externe ai UE: SUA trebuie să-și unească forțele cu Europa pentru a exercita presiuni asupra lui Putin

În drum spre o reuniune la Copenhaga, mai mulți miniștri au enumerat noi sancțiuni ale UE, posibile tarife vamale împotriva exporturilor rusești, utilizarea activelor înghețate ale Moscovei și garanții de securitate ferme pentru Ucraina ca mijloace de a exercita presiuni asupra liderului rus și de a consolida poziția Kievului.

Însă ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, și alții au subliniat că, deși Europa va continua cu aceste inițiative, ele vor fi cu adevărat eficiente numai dacă Washingtonul se va alătura eforturilor de a exercita presiuni asupra lui Putin.

„Dacă în câteva zile, la sfârșitul perioadei de două săptămâni pe care i-a indicat-o președintele [SUA] Donald Trump, Vladimir Putin continuă să se opună unei întâlniri la nivel înalt cu președintele Ucrainei, atunci va trebui să forțăm prin înăsprirea sancțiunilor – sancțiuni din partea Statelor Unite, dar și sancțiuni europene”, a declarat Barrot reporterilor la Copenhaga.

Al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

UE lucrează la un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează cel mai probabil sectoarele energetic și financiar, explorând în același timp posibilitatea introducerii de noi tarife împotriva exporturilor rusești pentru a pune presiune pe economia Moscovei, potrivit unui document de discuție consultat de POLITICO.

Dar astfel de acțiuni trebuie să fie susținute și de Statele Unite pentru a-l convinge pe Putin să înceteze atacurile asupra Ucrainei, să accepte o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și, în cele din urmă, să accepte un armistițiu în războiul său împotriva Kievului, au declarat alți miniștri.

„În prezent lucrăm la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni. Cred că ar fi foarte important să putem face acest lucru împreună cu prietenii noștri transatlantici, în special cu Statele Unite”, a declarat ministrul finlandez de externe, Elina Valtonen.

Termen limită

Pe 22 august, Trump a stabilit un termen limită de două săptămâni – cel mai recent dintr-o serie de termene limită – pentru ca Putin să accepte discuții directe cu Zelenski pentru a pune capăt războiului, amenințând cu consecințe în cazul în care conducătorul rus nu va respecta termenul. Însă liderii UE și-au exprimat scepticismul cu privire la probabilitatea ca această întâlnire să aibă loc, cancelarul german Friedrich Merz afirmând că este puțin probabil să se întâmple.

De aici și apelurile din partea altor țări de a crește presiunea în acest moment.

„Trebuie să exercităm o presiune și mai mare asupra lui Putin”, a declarat ministrul danez de externe Lars Løkke Rasmussen, a cărui țară deține președinția rotativă a UE. „Cred că este destul de evident că [Putin] încearcă doar să câștige timp și să distragă atenția de la atacurile asupra civililor și infrastructurii și, mai recent, asupra reprezentanței UE la Kiev”.

Washingtonul colaborează îndeaproape cu o serie de țări din UE – cunoscute sub numele de „coaliția celor dispuși” – pentru a oferi garanții de securitate Ucrainei după încetarea focului.

Barrot a declarat că liderii militari din coaliția națiunilor dispuse, inclusiv Statele Unite, au avut primele discuții detaliate cu privire la modul în care ar funcționa astfel de garanții de securitate, care ar putea include trupe europene pe teren.

Vineri, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat că majoritatea țărilor UE sunt deschise să antreneze soldați ucraineni în Ucraina în cazul unui armistițiu.

„Trebuie să vă implicați”, a declarat ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna. „Garanțiile de securitate trebuie stabilite cât mai curând posibil”.