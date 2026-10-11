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Mr. Bean se întoarce. Rowan Atkinson revine pe scenă cu rolul care l-a consacrat

Actorul britanic Rowan Atkinson va readuce la viață celebrele sale personaje Mr. Bean și Blackadder într-o producție teatrală pe West End-ul londonez. Producția, intitulată „Rowan Live”, va avea premiera pe 8 februarie 2027.
Mr. Bean se întoarce. Rowan Atkinson revine pe scenă cu rolul care l-a consacrat
Radu Mocanu
11 oct. 2026, 11:58, Cultură-Media
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Rowan Atkinson va susține 30 de reprezentații ale spectacolului „Rowan Live” la teatrul Gilliian Lynne din Londra, în perioada 8 februarie – 13 martie 2027.

Producția va readuce în fața publicului unele dintre cele mai cunoscute personaje și momente comice care au contribuit la consacrarea actorului britanic, informează AFP

Textul spectacolului este semnat de Richard Curtis, Ben Elton și Howard Goodall, colaboratorii săi încă din anii de studenție de la Oxford și din perioada debutului televizat cu „Not the Nine O’Clock News”. 

Regia va fi asigurată de Raz Shaw. 

„Cele mai celebre personaje ale mele s-au născut în acele emisiuni. Și mai avem și alte surprize pregătite pentru public, scrise special pentru acest spectacol”, spune actorul britanic. 

Deși este recunoscut la nivel mondial pentru aparițiile de pe micul și marele ecran, Rowan Atkinson are o bogată experiență teatrală.  

De-a lungul carierei, Rowan Atkinson a jucat și în producții precum „The Sneeze and Other Stories”, bazată pe scrierile lui Anton Cehov, musicalul „Oliver!”, pentru care a câștigat un premiu Olivier în 2009, și piesa „Quartermaine’s Terms”, scrisă de Simon Gray. 

Revenirea pe scenă cu „Rowan Live” marchează o nouă ocazie pentru publicul londonez de a-l vedea pe Atkinson interpretând personajele care i-au definit cariera, la aproape două decenii de la lansarea filmului „Vacanța lui Mr. Bean”, apărut în 2007.

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