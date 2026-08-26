Mulți șoferi nu știu ce înseamnă acest indicator rutier. Semnificația lui diferă în funcție de țară

Indicatoarele rutiere sunt concepute pentru a transmite informații importante șoferilor și pietonilor cât mai rapid posibil.

Cu toate acestea, conform Blic, aceeași literă sau același simbol nu trebuie să aibă aceeași semnificație peste tot. Uneori, culoarea fundalului poate fi adesea cheia interpretării corecte.

Indicatorul ce le dă bătăi de cap șoferilor

Unul dintre semnele care pot crea confuzie este semnul cu litera H.

La prima vedere, mulți l-ar putea asocia cu un spital sau un centru de asistență medicală. Însă, atunci când apare pe un fundal galben, este necesar să se acorde atenție întregului aspect al semnului și locului în care este amplasat, înainte de a interpreta mesajul său.

De exemplu, în Marea Britanie, se folosesc mici panouri galbene cu litera H neagră pentru a marca locul unde se află un hidrant în apropiere.

Serviciul Britanic de Pompieri precizează că hidranții asigură accesul la rețeaua de apă. Astfel, pompierii pot realimenta vehiculele sau pot oferi o sursă suplimentară de apă în timpul unei intervenții, potrivit sursei citate.

De ce e importantă culoarea indicatorului

Hidranții sunt adesea plasați subteran, așa că locația lor nu este întotdeauna ușor de văzut. De aceea, este importantă culoarea galbenă a semnului.

Unele panouri au și numere. Acestea oferă informații tehnice despre conducta de apă și amplasarea hidrantului, inclusiv diametrul conductei de apă și distanța față de marcaj.

Este important ca astfel de indicatoare să rămână vizibile și să nu fie ascunse de vegetație, reclame sau alte obiecte. La fel de important este ca zona din jurul hidrantului să fie accesibilă. Un obstacol sau un vehicul parcat necorespunzător poate îngreuna accesul pompierilor la sursa de apă în timpul unei intervenții.

Semnul arată diferit în funcție de țară

Există diferențe și între alte țări. În Mexic, de exemplu, indicatoarele turistice și de servicii folosesc un fundal albastru reflectorizant. Aici, serviciile medicale sunt indicate printr-o cruce roșie în cadrul acestor indicatoare.

Prin urmare, un indicator cu litera H neagră pe fond galben nu ar trebui interpretat automat ca un semn de spital. Semnificația sa depinde de țară și de sistemul de semnalizare, potrivit aceleiași surse.