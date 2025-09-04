Mureș: O femeie a născut, asistată de paramedici, într-o ambulanță

Departamentul pentru Situații de Urgență a prezentat joi seara cazul unei femei însărcinate care a sunat în dispeceratul ISU Mureș.

La caz s-au deplasat cei trei paramedici aflați în tură.

la mijlocul drumului către spital, femeia era copleșită de durere, iar paramedicii și-au dat seama că nașterea era iminentă.

„Contracțiile erau dese, regulate. Bebelușul nu voia să mai aștepte”, susțin reprezentanții DSU.

Cei trei paramedici au cerut sprijinul unei ambulanțe cu medic.

„În spațiul îngust al ambulanței, au creat calm, ordine și siguranță. Fiecare gest era precis, învățat din zeci de ore de pregătire, dar ghidat acum și de instinctul uman de a proteja viața. Și apoi, în mijlocul haosului controlat… liniște. Urmată de primul plânset. O fetiță s-a născut în brațele salvatorilor săi, sănătoasă și curajoasă, gata să descopere lumea”, conform DSU.

Mama a fost stabilizată, bebelușul învelit cu grijă și, în scurt timp, ambii au fost predați în siguranță echipei medicale.

La caz au luat parte plutonier major Moldovan Răzvan, plutonier adjutant Moldovan Călin și plutonier major Gorea Claudiu.