Prima pagină » Știrile zilei » Nu vor fi creșteri de TVA și de taxe de anul viitor, spune premierul Bolojan. Însă trebuie îndeplinite anumite condiții

Nu vor fi creșteri de TVA și de taxe de anul viitor, spune premierul Bolojan. Însă trebuie îndeplinite anumite condiții

În cazul în care cheltuielile vor fi ținute sub control, iar măsurile fiscale propuse vor fi aplicate, nu se va pune problema unei creșteri de TVA sau de alte taxe începând de anul viitor, a declarat marți premierul Ilie Bolojan.
Scumpirea carburanților și efectele ascunse în economie: de la costuri mai mari la risc de recesiune. Pastila Financiară by MEDIAFAX
Scumpirea carburanților și efectele ascunse în economie: de la costuri mai mari la risc de recesiune. Pastila Financiară by MEDIAFAX
Bugetul personal, între necesitate și provocare: cum își pot proteja românii finanțele în fața scumpirilor
Bugetul personal, între necesitate și provocare: cum își pot proteja românii finanțele în fața scumpirilor
Bolojan, despre posibila demisie: Dacă reducerea cheltuielilor și solidaritatea guvernamentală nu sunt respectate, „înseamnă că e greu să-ți exerciți această poziție”
Bolojan, despre posibila demisie: Dacă reducerea cheltuielilor și solidaritatea guvernamentală nu sunt respectate, „înseamnă că e greu să-ți exerciți această poziție”
Nu pot gira ca banii din taxe pe locuințe să se ducă în găuri negre din administrație, spune Bolojan
Nu pot gira ca banii din taxe pe locuințe să se ducă în găuri negre din administrație, spune Bolojan
Guvernul Bolojan a dat datele! Județele unde vor fi concediați cei mai mulți angajați. Află AICI situația de la tine din județ
Guvernul Bolojan a dat datele! Județele unde vor fi concediați cei mai mulți angajați. Află AICI situația de la tine din județ
Cosmin Pirv
02 sept. 2025, 11:10, Știrile zilei

Premierul a fost întrebat marți, în contextul în care în acest moment nu sunt reduceri în administrația locală sau centrală, ce șanse sunt ca TVA-ul să crească de la începutul anului viitor.

„Dacă suntem realiști, știm că reducerea de cheltuieli nu se poate face de pe o zi pe alta. Gândiți-vă că atunci când reduci personal, de exemplu, sau reduci volume de investiții, trebuie făcute analize, trebuie respectate niște proceduri legale, trebuie notificat, trebuie comunicat, apar procese, apar dispute, care înseamnă că efectele reducerii de cheltuieli se văd peste câteva luni de zile, minim. Aceasta este realitatea. Asta e cunoscută de toată lumea. Și atunci, dat fiind faptul că eram sub o presiune puternică, gândiți-vă în ce situație eram în luna iulie, am fost nevoiți să începem într-o ordine, dacă aș putea să spun, amestecată, atât cu componenta de creștere de venituri, creșterea TVA-ului, dar și pe componenta de reducere de cheltuieli, gândiți-vă la sporurile din administrație și așa mai departe”, a spus Ilie Bolojan.

El a spus că era ideal să se înceapă cu reducerile de cheltuieli.

„Dacă ținem zona de cheltuieli sub control și luăm măsurile pe care ni le-am asumat prin programul de guvernare, sunt convins că nu se va pune problema unei creșteri de TVA sau de alte taxe începând de anul viitor”, a adăugat șeful Guvernului.