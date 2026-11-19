Familia artistului a fost cea care a anunțat moartea lui John Christ, printr-o postare pe Facebook.

Aceasta a precizat că nu intenționează să organizeze nicio ceremonie religioasă și că „toată lumea este rugată să respecte intimitatea familiei în această perioadă”, potrivit Mirror.

Deși cauza morții chitaristului nu a fost dezvăluită, muzicianul, al cărui nume real este John Wolfgang Knoll, a declarat anterior că se „recuperează” după o boală misterioasă.

În septembrie, le-a spus urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare că se „concentrase pe o problemă medicală care îl macina” și a menționat că era „în proces de recuperare”.

Artistul a adăugat că medicii i-au recomandat să „ia o pauză de câteva luni pentru a se odihni” pentru ca „corpul său să revină la normal”.

John Christ s-a alăturat trupei goth-punk Samhain în 1987. Trupa a fost formată de fondatorul Misfits, Glenn Danzig, și mai târziu a devenit Danzig.

Inițial, a dat o probă pentru a fi chitaristul trupei în fața lui Danzig și, în cele din urmă, a obținut rolul după ce a lăsat mesaje vocale cu solo-uri de chitară pe robotul telefonic al lui Danzig, potrivit sursei citate.