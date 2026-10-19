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O provincie din Canada ar putea face pasul spre independență. Avertismentul premierului Carney: Un vot împotriva Canadei este un bluff periculos

Locuitorii din provincia canadiană Alberta sunt chemați luni la urne într-un referendum consultativ privind viitorul lor în cadrul federației. Cetățenii trebuie să decidă dacă provincia va rămâne parte integrantă a Canadei sau dacă se va organiza un al doilea referendum, obligatoriu, privind tema independenței.
O provincie din Canada ar putea face pasul spre independență. Avertismentul premierului Carney: Un vot împotriva Canadei este un bluff periculos
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
19 oct. 2026, 11:09, Știri externe
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Susținătorii independenței consideră că Alberta este dezavantajată de relația financiară cu guvernul de la Ottawa și că apartenența la Canada limitează posibilitatea provinciei de a-și valorifica pe deplin rezervele de combustibili fosili, informează The Guardian.  

Premierul provinciei, Danielle Smith, a susținut timp de mai mulți ani că organizarea unui referendum nu este necesară, însă a convocat consultarea în urma presiunilor venite din partea unor membri ai Partidului Conservator Unit, formațiunea pe care o conduce. 

Cât va costa secesiunea?

Smith a estimat că tranziția către independență ar putea costa aproximativ 400 de miliarde de dolari canadieni, la care s-ar adăuga cheltuieli anuale de 25-50 de miliarde de dolari pentru funcționarea noului stat. 

De asemenea, Școala de Politici Publice a Universității din Calgary a estimat că separarea ar putea genera costuri de până la 170 de miliarde de dolari canadieni pe o perioadă de cinci ani și ar crește gradul de impredictibilitate. 

Front comun împotriva scindării

Mai mulți oficiali și foști oficiali, atât la nivel regional, cât și federal, și-au unit forțele pentru a apărara unitatea Canadei. 

Foștii premieri ai provinciei Jason Kenney, conservator, și Rachel Notley, reprezentantă a Noului Partid Democrat , au apărut împreună în sprijinul menținerii unității Canadei

Premierul canadian Mark Carney, originar din provincie și indicat de sondaje drept cel mai popular lider politic în Alberta, a efectuat mai multe vizite pentru a susține unitatea națională. 

„În acest moment crucial, locuitorii Albertei au de ales: să construiască o Alberta mai puternică și o Canadă mai mare pe care să o lăsăm copiilor noștri sau să-i împovăreze cu ani de diviziune profundă și mare incertitudine. Nu e poker. Un vot împotriva Canadei este o cacealma periculoasă care va duce la ani de incertitudine profundă și oportunități pierdute”, a declarat Carney. 

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