O provincie din Canada ar putea face pasul spre independență. Avertismentul premierului Carney: Un vot împotriva Canadei este un bluff periculos

Susținătorii independenței consideră că Alberta este dezavantajată de relația financiară cu guvernul de la Ottawa și că apartenența la Canada limitează posibilitatea provinciei de a-și valorifica pe deplin rezervele de combustibili fosili, informează The Guardian.

Premierul provinciei, Danielle Smith, a susținut timp de mai mulți ani că organizarea unui referendum nu este necesară, însă a convocat consultarea în urma presiunilor venite din partea unor membri ai Partidului Conservator Unit, formațiunea pe care o conduce.

Cât va costa secesiunea?

Smith a estimat că tranziția către independență ar putea costa aproximativ 400 de miliarde de dolari canadieni, la care s-ar adăuga cheltuieli anuale de 25-50 de miliarde de dolari pentru funcționarea noului stat.

De asemenea, Școala de Politici Publice a Universității din Calgary a estimat că separarea ar putea genera costuri de până la 170 de miliarde de dolari canadieni pe o perioadă de cinci ani și ar crește gradul de impredictibilitate.

Front comun împotriva scindării

Mai mulți oficiali și foști oficiali, atât la nivel regional, cât și federal, și-au unit forțele pentru a apărara unitatea Canadei.

Foștii premieri ai provinciei Jason Kenney, conservator, și Rachel Notley, reprezentantă a Noului Partid Democrat , au apărut împreună în sprijinul menținerii unității Canadei

Premierul canadian Mark Carney, originar din provincie și indicat de sondaje drept cel mai popular lider politic în Alberta, a efectuat mai multe vizite pentru a susține unitatea națională.

„În acest moment crucial, locuitorii Albertei au de ales: să construiască o Alberta mai puternică și o Canadă mai mare pe care să o lăsăm copiilor noștri sau să-i împovăreze cu ani de diviziune profundă și mare incertitudine. Nu e poker. Un vot împotriva Canadei este o cacealma periculoasă care va duce la ani de incertitudine profundă și oportunități pierdute”, a declarat Carney.