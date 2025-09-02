OMS solicită țărilor să crească cheltuielile pentru sănătatea mintală

Aceasta este una dintre avertismentele Organizației Mondiale a Sănătății din două rapoarte publicate marți, unul privind politicile guvernamentale în materie de sănătate mintală și altul privind bunăstarea mintală.

Împreună, rapoartele, care compară ratele afecțiunilor de sănătate mintală și politicile din 2021 și, respectiv, 2024, indică faptul că țările încearcă să recupereze decalajul, întrucât tulburările de sănătate mintală grevează bugetele naționale de sănătate și contribuie în mod semnificativ la invaliditate, potrivit Politico.

Cheltuieli pentru sănătatea mintală

Guvernele din regiunea europeană a OMS au cheltuit 51.76 dolari pe cap de locuitor în 2024 pentru sănătatea mintală, mult mai mult decât orice altă regiune la nivel global. Următoarea regiune cu cele mai mari cheltuieli este America, cu 6.86 dolari pe cap de locuitor. Țările europene cheltuiesc, de asemenea, o proporție mai mare din bugetul lor total pentru bunăstarea mintală, cu 4.5% comparativ cu media globală de 2.1%.

Cifra de 2.1% a rămas la același nivel ca în 2017 și 2020, fără dovezi ale unor cheltuieli mai mari la niciun nivel de venit, au declarat luni reporterilor oficialii OMS. În general, țările cu venituri ridicate cheltuiesc mult mai mult pentru sănătatea mintală decât țările cu venituri mici și medii.

În toate regiunile OMS, prevalența estimată a tulburărilor mintale a crescut din 2001, cele mai mari creșteri având loc în regiunea Americii (de la 15.3% la 17.1% în 2021) și în regiunea europeană (de la 14% la 15.4%).

La nivel global, peste 1 miliard de persoane trăiau cu o tulburare de sănătate mintală, potrivit datelor din 2021. Prevalența tulburărilor de sănătate mintală este, în general, distribuită uniform pe regiuni, deși Europa are rate mai mici de tulburări de anxietate decât în alte părți ale lumii, cu 3.7% din populație, comparativ cu 4.4% la nivel global.

Europa și Asia de Sud-Est au rate mai mari de tulburări de dezvoltare intelectuală decât rata globală de 1.2%, cu 1.8% și 2.7%.

Cheltuielile insuficiente pentru sănătatea mintală împiedică accesul oamenilor la serviciile de care au nevoie, a declarat luni OMS reporterilor. Doar 9% dintre persoanele cu depresie și 40% dintre persoanele cu psihoză beneficiază de tratament. „Acestea sunt cifrele care trebuie să ne îngrijoreze”, a declarat Dévora Kestel, director al departamentului OMS pentru boli netransmisibile și sănătate mintală.