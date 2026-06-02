Parchetul General, despre noua lege a salarizării: Riscă să afecteze statutul magistratului

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a criticat marți proiectul noii legi a salarizării unitare la stat, avertizând că anumite prevederi ar putea aduce prejudicii statutului magistratului și independenței sistemului judiciar.
MARIAN ILIE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
02 iun. 2026, 19:08, Justiţie
Ministerul Public a transmis Ministerului Justiției în cursul zilei de astăzi, 2 iunie 2026, un punct de vedere privind Proiectul de Lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, semnalând faptul că prevederile acestuia sunt de natură să aducă grave atingeri statutului magistratului, prin afectarea garanțiilor financiare asociate acestui statut, componentă esențială a independenței sistemului judiciar”, se arată în comunicatul de presă.

Discriminarea msivă și lipsă de predictibilitate

Parchetul avertizează că noile reglementări ar putea reduce predictibilitatea veniturilor procurorilor și ar crea situații discriminatorii în raport cu personalul aflat deja în sistem. 

Potrivit punctului de vedere transmis, mecanismul de calcul al salariilor nu oferă suficiente garanții împotriva arbitrariului, în timp ce introducerea unei „diferențe salariale tranzitorii” ar putea genera inechități între categoriile de personal. 

În documentul transmis se evidențiază că proiectul conține dispoziții care, pe lângă faptul că diminuează drepturile salariale ale personalului care va fi încadrat după intrarea în vigoare a legii, afectează și predictibilitatea veniturilor procurorilor în funcție și ale celorlalți profesioniști de la nivelul parchetelor. Prevederile care reglementează atât cuantumul valorii de referință, cât și cel al sporului pentru condiții de muncă, nu prezintă garanții împotriva arbitrariului, fiind afectată predictibilitatea veniturilor. În ceea ce privește instituirea unei „diferenţe salariale tranzitorii”, măsura va genera situații profund discriminatorii în plan profesional”, transmite ministerul. 

Pericolulul unui exod al profesioniștilor din justiție

Parchetele avertizează că promulgarea legii în forma actuală ar putea duce la scăderea atracției față de profesiile juridice și ar rezulta în diminuări semnificative ale veniturilor pentru anumite categorii profesionale și la apariția unor situații considerate discriminatorii. 

În consecință, în perspectiva aplicării acestor dispoziții legale, măsurile preconizate vor avea efect destabilizarea resurselor umane din multiple perspective, diminuarea „atractivității” profesiei pentru absolvenții de studii juridice, demotivarea personalului în funcție de a ocupa funcții de conducere, de a promova și chiar de a rămâne în sistem”, notează comunicatul. 

Anomalii în grila de salarizare

Procurorii avertizează precum și asupra unei posibile inversări a raporturilor salariale între agenții de poliție judiciară și ofițerii de poliție judiciară și reclamă o discrepanța uriașă în salarizarea specialiștilor IT din justiție în raport cu restul familiei ocupaționale „Administrație”. 

De asemenea se constată că, prin proiectul de lege a fost realizată o ierarhizare anormală a agenților de poliție judiciară și a ofițerilor de poliție judiciară, agenții de poliție judiciară urmând să beneficieze de un salariu de bază cu mult mai mare decat cel aplicabil ofițerilor de poliție judiciară, contrar ierarhiei funcțiilor ca funcția cu grad inferior (agent de poliție judiciară) să fie salarizată într-un cuantum mai mult decât dublu față de funcția cu grad superior (ofițer de poliție judiciară).  Totodată, în proiectul noii legi a salarizării se constată o discrepanță ca dimensionare a salarizării specialiștilor/specialiștilor IT în raport cu întreaga Familie ocupațională de funcții bugetare „Administrație”, se mai arată în comunicat. 

