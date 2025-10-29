Parlamentul European ia în considerare interzicerea mass-media rusești din rețelele sale

Zeci de site-uri web care găzduiesc conținutul acestor posturi de televiziune rămân accesibile, în ciuda sancțiunilor impuse de UE asupra mass-mediei rusești în întreg blocul în 2022, după ce Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei.

Conservatorii și reformiștii europeni de dreapta, ai căror lideri polonezi și italieni se opun public războiului Rusiei, au solicitat, în cadrul unei reuniuni a liderilor grupurilor politice din 15 octombrie, ca „site-urile web de propagandă rusești aflate sub sancțiuni UE” să fie blocate în infrastructura IT a Parlamentului, potrivit Politico.

Solicitarea vine din partea europarlamentarului leton Rihards Kols, care a declarat că dorește ca Parlamentul să blocheze accesul la RT, Sputnik, VGTRK, ANO TV Novosti și altele pe toate dispozitivele și rețelele Parlamentului.

„Este o chestiune de securitate a informațiilor, de coerență instituțională și de credibilitate a poziției Parlamentului împotriva dezinformării rusești”, a declarat el pentru POLITICO, adăugând că „autoritatea națională de reglementare a mass-media din Letonia a ridicat problema direct în fața președintei [Parlamentului], Roberta Metsola”.

S-ar putea crea un precedent

Dacă va fi aprobată, măsura ar reflecta restricțiile impuse deja gigantului de social media TikTok, a cărui companie-mamă ByteDance are sediul la Beijing, din motive de securitate a rețelei. Aplicația TikTok a fost blocată pe Wi-Fi-ul și dispozitivele Parlamentului în martie 2023.

Mai mulți lideri ai grupurilor politice și-au exprimat îngrijorarea că interdicția ar putea crea un precedent pentru interzicerea site-urilor web „din alte motive decât securitatea” și au menționat provocările tehnice și juridice legate de aplicarea unor astfel de restricții, potrivit notelor de ședință.

Metsola „investighează” această posibilitate și studiază ce alte măsuri sunt aplicate în alte instituții ale UE, potrivit notelor.

Kols a declarat că „se așteaptă ca o soluție să fie propusă în viitorul apropiat”.

Serviciul de presă al Parlamentului a declarat într-un comunicat că problema va fi discutată din nou într-o viitoare reuniune a liderilor. „Parlamentul European ia în serios protecția utilizatorilor săi și a datelor acestora și pune în aplicare măsuri pentru a le proteja pe acestea și infrastructurile sale”.