Perchezițiile de la Spitalul „Bagdasar-Arseni”: doi medici reținuți. Nu au îngrijit corect un pacient

Perchezițiile de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din Capitală vizează doi medici, care sunt acuzați că nu au îngrijit corespunzător un pacient.

Bolnavul a decedat, iar familia cere să se facă dreptate. Medicii au fost reținuți, miercuri, pentru 24 de ore.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus miercuri efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un suspect, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, fals intelectual și fals material în înscrisuri oficiale, precum și față de o suspectă, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

„Nu a evaluat corespunzător leziunile traumatice”

„În perioada 26 – 31 august 2025, ca urmare a transferului unui pacient în Unitatea Funcțională de Arși – Anestezie și Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, suspecta (o femeie în vârstă de 62 de ani), în calitate de medic aflat în serviciul de gardă, nu a evaluat corespunzător leziunile traumatice extinse de pe suprafața corporală a pacientului ars, omițând să constate că acesta prezenta arsuri profunde, localizate la nivelul toracelui posterior, pe aproximativ 20% din suprafața corporală.

Ulterior, pacientul a fost preluat de suspect, un bărbat în vârstă de 56 de ani, în calitate de medic curant, care, la rândul său, nu a efectuat o evaluare proprie a tegumentelor pacientului și, pe parcursul internării, nu a schimbat zilnic pansamentele și nici nu a dispus ca acestea să fie schimbate zilnic de alte cadre medicale”, arată Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

„A inserat date nereale în cuprinsul a două acte oficiale”

Omisiunile celor doi medici suspecți în acordarea îngrijirilor medicale corespunzătoare stării reale a pacientului au avut ca efect neidentificarea și netratarea chimică și chirurgicală a arsurilor profunde localizate la nivelul toracelui posterior, ceea ce a condus la deteriorarea rapidă a stării clinice și, în final, la decesul pacientului, survenit la data de 31 august 2025.

În cauză s-a mai stabilit că, în exercitarea atribuțiilor de medic curant, suspectul, urmărind să creeze o aparență de conformitate între situația clinică reală și documentele medicale întocmite, precum și de respectare a standardelor impuse în tratamentul pacienților arși, a inserat date nereale în cuprinsul a două acte oficiale.

Suspecții au fost reținuți pentru 24 h

„Astfel, acesta a parafat și semnat foaia de ieșire din spital, consemnând în mod nereal că pacientul a fost pansat zilnic în sala de operații, deși avea cunoștință că, pe întreaga perioadă a internării, pansamentele au fost schimbate doar în trei zile.

Ulterior, suspectul a modificat foaia de observație clinică generală a pacientului, înscriind olograf procentul de 72% arsuri din suprafața corporală peste procentul anterior, nereal, de 53%, pentru a ascunde omisiunea propriei evaluări a pacientului pe parcursul internării”, mai arată procurorii.

Cei doi suspecți au fost reținuți, miercuri, pentru o durată de 24 de ore.

Cercetările sunt efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.