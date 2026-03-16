Spania își relocă temporar forțele speciale din Irak din motive de securitate

Potrivit autorităților de la Madrid, decizia a fost luată după ce condițiile de securitate au făcut imposibilă continuarea operațiunilor și a misiunilor de instruire desfășurate împreună cu forțele irakiene. Grupul de operațiuni speciale (Special Operations Task Group – SOTG) a fost relocat în baze sigure, însă Ministerul Apărării nu a precizat exact unde au fost mutați militarii, mai scrie Euronews.

Aproximativ 300 de militari spanioli sunt desfășurați în Irak

Spania are aproximativ 300 de militari în Irak, desfășurați în cadrul coaliției internaționale conduse de SUA împotriva grupării Statul Islamic. Forțele speciale spaniole participă la instruirea unităților irakiene de combatere a terorismului. Ele operează atât în Bagdad, cât și în baze din regiunea autonomă Kurdistan. Unitatea SOTG este formată din militari proveniți din mai multe structuri ale armatei spaniole. Aici sunt incluse Comandamentul Operațiunilor Speciale, Forța Navală de Război Special și Regimentul de Parașutiști ai forțelor aeriene.

Relocarea militarilor spanioli vine la scurt timp după un atac cu dronă asupra unei baze militare franceze din apropiere de Erbil, în nordul Irakului. În urma atacului, un militar francez, Arnaud Frion, în vârstă de 42 de ani, a fost ucis, iar alți soldați au fost răniți. Potrivit autorităților, baza Mala Qara a fost lovită de o dronă de tip Shahed, de fabricație iraniană.

Alte țări au luat măsuri similare

Și alte state europene au decis să își relocheze temporar militarii din unele baze din Irak. Italia a evacuat personalul din Camp Singara, aflat în apropierea aeroportului internațional din Erbil, după un atac similar cu dronă. Spania este prezentă militar în Irak din 2015, în cadrul operațiunii Inherent Resolve, coaliția internațională creată pentru combaterea grupării Statul Islamic.

Unitățile de operațiuni speciale sunt desfășurate în regim de rotație la fiecare șase luni și au rolul principal de a sprijini și instrui forțele irakiene în lupta împotriva terorismului.