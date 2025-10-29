Anchetă la Spitalul „Bagdasar-Arseni” după moartea unui pacient

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București și polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri au făcut, miercuri dimineață, percheziții la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din Capitală.

De asemenea, două cadre medicale urmează să fie duse pentru audieri la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

„Activitățile efectuate vizează lămurirea circumstanțelor în care a survenit decesul unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” în data de 31.08.2025, existând indicii că pacientul nu a beneficiat de îngrijirile medicale corespunzătoare specifice”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.