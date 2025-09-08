Performanță medicală: un american trăiește de peste șase luni cu un rinichi de porc modificat genetic

Un bărbat de 67 de ani din Statele Unite este în viață la mai bine de șase luni după ce a primit un rinichi provenit de la un porc modificat genetic. Este cea mai lungă perioadă în care un organ de porc a supraviețuit într-un organism uman. Cercetătorii consideră rezultatul un caz de referință pentru xenotransplant — procesul de transplantare a organelor de la animale la oameni, scrie Nature.

Beneficiarul, Tim Andrews, suferea de boală renală în stadiu terminal și făcea dializă de peste doi ani înainte de operația din ianuarie. De atunci, el nu a mai avut nevoie de dializă. Rinichii modificați genetic au fost furnizați de compania de biotehnologie eGenesis din Cambridge, Massachusetts, în cadrul unor proceduri realizate pe criterii compasionale pentru trei pacienți.

„Primele șase luni reprezintă perioada cu cel mai mare risc pentru pacient și pentru transplant”, a explicat Wayne Hawthorne, chirurg de transplant la Universitatea din Sydney. El a adăugat că atingerea acestui prag „înseamnă că lucrurile au mers extrem de bine” și că 12 luni ar fi un alt reper important, cu un „rezultat pe termen lung fantastic”.

Anterior, recordul era deținut de o femeie americană de 53 de ani, Towana Looney, care a trăit patru luni și nouă zile cu un rinichi de porc funcțional, însă organul i-a fost îndepărtat după ce sistemul imunitar a început să îl respingă.

Rinichiul primit de Andrews provenea de la un porc cu trei tipuri de modificări genetice: eliminarea a trei antigene pentru a preveni respingerea organului, adăugarea a șapte gene umane pentru reducerea inflamației și a riscului de complicații hemoragice, precum și dezactivarea retrovirusurilor prezente în genomul porcin.