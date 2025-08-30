Persoane din 14 state s-au îmbolnăvit în urma unui focar de salmonella legat de ouă

Country Eggs LLC, cu sediul în Lucerne Valley, California, a emis o rechemare pentru ouăle sale mari, maro, provenite de la găini crescute în libertate, denumite „sunshine yolks” sau „omega-3 golden yolks”, producția fiind suspendată în prezent.

Ouăle afectate au fost vândute sub mărcile Nagatoshi Produce, Mishuo și Nijiya Markets.

Consumatorii le pot identifica după codul CA 7695 și datele de valabilitate cuprinse între 1 iulie și 16 septembrie, potrivit Independent.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a raportat că îmbolnăvirile au început între 7 ianuarie și 25 iulie, afectând persoane din cel puțin 14 state.

CDC a avertizat că numărul real al persoanelor afectate ar putea fi semnificativ mai mare, existând posibilitatea ca ouăle contaminate să fi fost distribuite în și mai multe state.

O anchetă efectuată de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente, bazată pe locul în care persoanele bolnave au declarat că au cumpărat sau consumat ouă, a identificat Country Eggs LLC ca furnizor comun, au declarat oficialii.

Ouăle au fost vândute magazinelor alimentare și distribuitorilor de servicii alimentare. Consumatorii ar trebui să verifice frigiderele pentru a vedea dacă au ouă retrase de pe piață și să le arunce sau să le returneze magazinelor pentru a primi banii înapoi.

Simptome salmonella

Simptomele intoxicației cu salmonella includ diaree, febră, vărsături severe, deshidratare și crampe stomacale. Majoritatea persoanelor care se îmbolnăvesc se recuperează în decurs de o săptămână.

Infecțiile pot fi severe la copiii mici, persoanele în vârstă și persoanele cu sistemul imunitar slăbit, care pot necesita spitalizare.

În iunie, 1.7 milioane de ouă de la August Egg Company din Hilmar au fost retrase de pe piață în întreaga SUA din cauza unei potențiale contaminări cu salmonella.

O declarație a August Egg Company preciza: „Este important să știți că, atunci când fabrica noastră de procesare a identificat această problemă, am început imediat să redirecționăm toate ouăle din fabrică către o instalație de spargere a ouălor, care pasteurizează ouăle și ucide orice agenți patogeni.

Echipa internă de siguranță alimentară a August Egg Company efectuează, de asemenea, propria sa analiză riguroasă pentru a identifica măsurile care pot fi luate pentru a preveni repetarea acestei situații”.