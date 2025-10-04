Peste șase sute de cupluri s-au căsătorit în cea mai mare nuntă colectivă din istoria Paraguayului

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de 780 AM (@780am)

Cuplurile de diferite vârste, dintre care unele locuiseră împreună de mulți ani și aveau copii, și-au oficializat uniunea într-o ceremonie animată de muzică și dans, condusă de ofițerul Stării Civile, Maximiliano Ayala, și la care au participat ministrul Justiției, Rodrigo Nicora; președintele Camerei Deputaților, Raúl Latorre; și primarul orașului Asunción, Luis Bello, a confirmat EFE.

Emoționați, mirii și miresele au spus „Da” căsătoriei, au schimbat inele, declarații de dragoste, cadouri și chiar au dansat un vals în mijlocul evenimentului aglomerat, unde și-au împărtășit bucuria cu familiile lor la intrarea în stadionul Secretariatului Național al Sportului (SND) din capitala Paraguayului.

Oficialul a menționat că aceasta este cea mai mare inițiativă guvernamentală pentru căsătoria civilă înregistrată vreodată în Paraguay.

„Paraguay este o țară conservatoare, unde valorile tradiționale sunt foarte importante pentru noi și, mai presus de toate, punem familia la temelia societății noastre”, a adăugat Ayala.

A treia nuntă în masă din 2025 în Paraguay

Adelcia Acosta și Marcelo Rivero, ambii în vârstă de 29 de ani, locuiau împreună de un an și plănuiau să se căsătorească.

Între timp, Acosta a găsit oportunitatea de a se căsători la evenimentul masiv cu sprijinul statului: „Plănuiam să ne căsătorim, dar din motive financiare nu am putut să o facem.”

Aceasta a fost a treia nuntă colectivă a anului, după altele organizate în comunități indigene.

Campania va continua deoarece, potrivit autorităților, 3.500 de cupluri s-au înregistrat, iar nunți similare vor avea loc în toate cele șaptesprezece regiuni ale țării.